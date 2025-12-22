Los tres 'refuerzos' que el Celta no cederá para otro ilusionante objetivo: Javi Rodríguez, El-Abdellaoui y Yoel Lago

Aunque son miembros de la primera plantilla a todos los efectos, todos ellos tienen ficha del filial y podrían jugar por tanto un hipotético 'play off' de ascenso a Segunda división con el Celta Fortuna, algo que sin embargo no sucederá

Tras un preocupante inicio de temporada, el Celta de Vigo ha remontado el vuelto y se ha marchado al parón navideño a cinco puntos de la sexta posición que asegura jugar en Europa. Aunque aún está en el aire la opción de que el séptimo puesto, en el que acabaron el pasado curso los celestes, otorgue también un billete continental, algo que dependerá de lo que suceda en la Copa del Rey. Mucho más complicado, en cambio, está que la UEFA premie de nuevo a LaLiga con una plaza extra para alargar ese estatus hasta el octavo.

Pero además de apuntar a ese gran objetivo de volver a las competiciones continental, en A Sede también se ilusionan con la marcha del Celta Fortuna. Su principal misión es la de nutrir al primer equipo y en ello el éxito salta a la vista. Pero, además, los pupilos de Fredi Álvarez comienzan a soñar con fundamento con un ascenso a Segunda división por el que ya pelearon la pasada campaña.

Así marcha el Celta Fortuna en Primera RFEF

Entonces, el filial celeste se quedó a seis puntos de los puestos de ‘play off’. Pero esta campaña han dado un paso al frente y se encuentran segundos en la tabla del Grupo 1 de Primera RFEF. Con el Tenerife como líder destacado con 38 puntos, el cuadro vigués encabeza con 33 la lucha por los ‘play offs’, con un colchón en estos momentos de seis puntos con respecto al sexto clasificado.

En caso de tener que afrontar una hipotética fase de ascenso, alguno podría pensar en tres posibles ‘refuerzos’ que pertenecen en realidad a la primera plantilla, aunque tienen dorsal del filial. Se trata Javi Rodríguez (32), Yoel Lago (29) y Jones El-Abdellaoui (39).

Los números de Javi Rodríguez, Yoel Lago y El-Abdellaoui

Todos ellos son miembros a todos los efectos del plantel que dirige Claudio Giráldez. En el caso de Javi Rodríguez, de hecho, ya fue un fijo la pasada campaña y en la presente, a sus 22 años, suma ya 18 encuentros. Mientras tanto, Yoel Lago (21) ha participado en 8 partidos, si bien no juega en LaLiga desde finales de septiembre, al tiempo que el El-Abdellaoui (19) ha visto crecer su protagonismo poco a poco y ha tomado parte ya en 13 choques, en los que ha anotado dos goles.

El caso de Hugo Sotelo y lo que dice la normativa de la RFEF

En este sentido, el reglamento de la RFEF sobre la posibilidad de alternar el primer equipo y el filial ha dado pie a confusiones en muchos casos. Pero ya en Balaídos salieron al paso para aclararla hace dos campañas, cuando Rafa Benítez abrió la puerta a Hugo Sotelo para volver al Celta Fortuna después de haber jugado 9 partidos ese curso en LaLiga.

Al respecto, el artículo 226 indica que "un jugador de un equipo filial, si disputa diez partidos o más con el equipo promocionado, ya no podrá volver a jugar en su equipo original". Pero dicho caso se refiere en realidad a conjuntos como lo era en esa época el Gran Peña, ya desvinculado de la entidad celeste, que es lo que la RFEF entiende como filial. El cuadro que dirige Fredi Álvarez, en cambio, sería un equipo dependiente, y en ese sentido el artículo 227 señala que "no existe ninguna restricción a la subida de jugadores entre equipos dependientes, siempre y cuando dicho futbolista se encuentre en edad sub-23". Tanto Javi Rodríguez como Yoel Lago y Jones El-Abdellaoui, al tener menos de 23 años, podrían jugar por tanto con el Celta Fortuna, pero como ha informado el periodista Óscar Méndez, dicha posibilidad está descartada, pues su sitio está al cien por cien en la primera plantilla.