Milano Cortina 2026 | Programa, horarios y dónde ver en TV hoy 14 de febrero los Juegos de Invierno 2026

En la jornada de hoy contaremos con la presencia del español Nil Llop en los 500 metros masculinos de patinaje de velocidad

Imagen de la prueba de saltos de esquí de Milano Cortina 2026IMAGO

Tras un fantástico viernes la jornada de este sábado 14 de febrero viene repleta de pruebas y finales para pasar una fantástica velada enganchado a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

En la sesión de la mañana se repartirán las medallas de esquí acrobático, exactamente en la modalidad de moguls dobles femenino, las de esquí de fondo (Relevo 4x7,5 km femenino), y ya a mediodía, en esquí alpino, el slalom gigante masculino.

Para la tarde quedarán el patinaje de velocidad con el español Nil Llop en 500 metros, así como la prueba de 1,500 metros, el skeleton femenino, y los saltos de esquí en la modalidad de trampolín largo individual masculino. ¡A disfrutar!

Calendario de los Juegos de Milano Cortina 2026 hoy viernes 14 de febrero

09:00 - Saltos de esquí: Trampolín largo femenino | Entrenamiento oficial 2

09:05 - Curling: Italia-China | Femenino, Round Robin

09:05 - Curling: Gran Bretaña-Canadá | Femenino, Round Robin

09:05 - Curling: Suiza-Japón | Masculino, Round Robin

10:00 - Bobsleigh: Monobob femenino | Entrenamiento oficial

10:00 - Esquí alpino: Eslalon gigante masculino | Carrera 1

10:30 - Esquí acrobático: Moguls dobles femenino | Dieciseisavos de final

11:00 - Esquí acrobático: Moguls dobles femenino | Octavos de final

11:20 - Esquí acrobático: Moguls dobles femenino | Cuartos de final

11:35 - Esquí acrobático: Moguls dobles femenino | Semifinales

11:46 - Esquí acrobático: Moguls dobles femenino | Final

12:00 - Esquí de fondo: Relevo 4x7,5 km femenino

12:10 - Hockey sobre hielo: Suecia-Eslovaquia | Masculino, grupo B

12:10 - Hockey sobre hielo: Alemania-Letonia | Masculino, grupo C

12:30 - Bobsleigh: Doble masculino | Entrenamiento oficial

13:30 - Esquí alpino: Eslalon gigante masculino | Carrera 2

14:05 - Curling: República Checa-Gran Bretaña | Masculino , Round Robin

14:05 - Curling: Suecia-China | Masculino, Round Robin

14:05 - Curling: Suiza-Canadá | Masculino, Round Robin

14:05 - Curling: Alemania-Estados Unidos | Masculino, Round Robin

14:45 - Biatlón: Esprint 7,5 km femenino

16:00 - Patinaje de velocidad: Persecución por equipos femenina | Cuartos de final

16:40 - Hockey sobre hielo: Finlandia-Italia | Masculino, ronda preliminar

16:40 - Hockey sobre hielo: Canadá-Alemania | Femenino, cuartos de final

17:00 - Patinaje de velocidad: 500 metros masculino - Con Nil Llop

17:30 - Saltos de esquí: Trampolín largo individual masculino | Ronda de prueba

18:00 - Skeleton: Femenino | Serie 3

18:45 - Saltos de esquí: Trampolín largo individual masculino | Primera ronda

19:05 - Curling: Canadá-Suiza | Femenino, Round Robin

19:05 - Curling: Japón-Estados Unidos | Femenino, Round Robin

19:05 - Curling: República de Corea-Dinamarca | Femenino, Round Robin

19:05 - Curling: Italia-Suecia | Femenino, Round Robin

19:30 - Esquí acrobático: Big Air femenino | Clasificación carrera 1

19:35 - Skeleton: Femenino | Serie 4

19:57 - Saltos de esquí: Trampolín largo individual masculino | Ronda final

20:15 - Esquí acrobático: Big Air femenino | Clasificación carrera 2

20:15 - Patinaje de velocidad en pista corta: 1.500 metros masculino | Cuartos de final

21:00 - Esquí acrobático: Big Air femenino | Clasificación carrera 3

21:01 - Patinaje de velocidad en pista corta: 1.000 metros femenino | Series

21:10 - Hockey sobre hielo: Estados Unidos-Dinamarca | Masculino, ronda preliminar

21:10 - Hockey sobre hielo: Finlandia-Suiza | Femenino, cuartos de final

21:49 - Patinaje de velocidad en pista corta: 1.500 metros masculino | Semifinales

22:05 - Patinaje de velocidad en pista corta: 3.000 metros relevo femenino | Semifinales

22:35 - Patinaje de velocidad en pista corta: 1.500 metros masculino | Final B

22:42 - Patinaje de velocidad en pista corta: 1.500 metros masculino | Final A

Dónde ver por TV hoy en España los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026

Un gran acontecimiento como son estos Juegos de Invierno de Milano Cortina d'Ampezzo 2026 acaparan la atención deportiva durante el tiempo que transcurran y, en España, con 20 representantes en tierras italianas, los aficionados a los deportes de invierno y al deporte en general estarán muy atentos a lo que allí ocurra.

Estos Juegos se pueden ver en abierto en España a través de muchas opciones. Por un lado, RTVE tiene los derechos, por lo que hace una amplia cobertura de lo que ocurre en la cita olímpica en su programación de Teledeporte, así como en la plataforma RTVE Play.

Y también pueden seguirse en Eurosport, a través de sus dos canales. Ya de por sí, Eurosport suele retransmitir muchas competiciones de los diferentes deportes invernales y en estos Juegos de Milano Cortina se ha volcado. Este canal está disponible en las diferentes plataformas que hay en España (Movistar, DAZN u Orange). Y cuenta con la plataforma HBO Max, donde también se pueden seguir.

Así mismo, en ESTADIO Deportivo ofreceremos una amplia cobertura de todo lo que ocurra cada día en estos Juegos Olímpicos de Invierno que tienen las ciudades de Milán y de Cortina d'Ampezzo como principales sedes.