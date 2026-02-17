Marcelino habla sobre el Levante y las bajas del Villarreal y se acuerda del Valencia, el Sevilla y la Premier League

El técnico asturiano tiene este miércoles la posibilidad de volver a recuperar la senda victoriosa. Eso sí, es consciente de que enfrente tendrá a un equipo que se juega la vida en la máxima categoría

Marcelino cree que el calendario les ha jugado una mala pasada este año.IMAGO

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, aseguró este martes, en rueda de prensa, que el “mayor problema” que tiene su equipo actualmente es la “regularidad” competitiva, en referencia a que es capaz de combinar en pocos días una gran actuación colectiva con otra decepcionante.

“En pocos días jugamos un partido muy bueno, en el que goleamos a un equipo complicado (Espanyol) y luego otro en el que tuvimos poca aportación ofensiva y errores defensivos (Getafe)”, indicó el asturiano.

“En este tramo final hay que competir al máximo nivel y ser contundente en las áreas. Llevamos 12 partidos encajando gol y sabemos dónde está el punto de mejora”, señaló el técnico, que afirmó que el Villarreal, pese a su irregularidad, debe evitar “ansiedad” de sentirse perseguido por sus rivales directos.

“Tenemos que ganar y los demás que hagan lo que quieran. La competición es muy exigente y todos los equipos están sufriendo para sumar”, afirmó Marcelino, que confirmó la baja por lesión de Gerard Moreno y la duda de Dani Parejo, ambos con problemas musculares.

En relación al partido ante el Levante, Marcelino indicó que el equipo valenciano se juega “una carta fundamental” para alimentar sus opciones de permanencia y recordó que si el Villarreal gana “les dejaremos en una situación complicada”.

“Han perdido los dos últimos partidos, pero venían de una dinámica muy buena. Han empatado con el Atlético y eso es un serio aviso. Hay que encontrar nuestra mejor versión”, explicó.

Marcelino pronosticó un partido difícil por la necesidad imperiosa del rival y pidió a su equipo “ser certero en las áreas e igualar esa necesidad”. “Y a partir de ahí, imponernos en el juego, porque somos mejor equipo. Así lo dice la clasificación, la inversión y los futbolistas”, argumentó el asturiano, que precisó que en un partido “puede ocurrir cualquier cosa”.

El entrenador del Villarreal se mostró convencido de que su equipo recuperará el mejor nivel cuando tenga semanas enteras de entrenamiento, ya que indicó que ha llegado a esta fase del curso “con mucha carga física y mental”.

Marcelino asumió que su equipo afronta esta parte de la competición con una defensa joven e inexperta, si bien se mostró seguro de que el equipo logrará alcanzar la “estabilidad defensiva”.

Marcelino se acuerda del Sevilla y del Valencia

Por último, Marcelino, que recientemente cumplió 200 partidos al frente del Villarreal, aseguró que ve la competición española “similar” a la de los últimos años, si bien aseguró que la Premier League es la “NBA” del fútbol.

“Hubo una época en la que los clubes tenían un nivel económico superior. Hay dos equipos que no están en el lugar que les corresponde por su historia, como Valencia y Sevilla”, indicó el entrenador, que explicó que “si todo lo mejor del continente” se va a una misma competición es normal que haya una diferencia, en alusión a la competición inglesa.

“No se puede competir con ellos. Aquí llegó un club, el 13 o el 14 clasificado, y se llevó a un jugador nuestro”, recordó en alusión a Yéremy Pino