Pau Navarro, jugador del Villarreal, raja contra los jugadores del Getafe

El defensa del conjunto castellonense hizo autocrítica tras el partido, pero también se quejó del comportamiento de los pupilos de Bordalás

El Villarreal perdió ante el Getafe después de siete años sin hacerlo y los jugadores amarillos terminaron desesperados. No supieron meterle mano al equipo de Bordalás y, con el marcador en contra, cayeron en la trampa azulina. Un traspiés que confirma el mal momento del equipo de Marcelino, que suma su quinta derrota en los últimos siete encuentros.

Una vez finalizado el partido, Pau Navarro, defensa del Villarreal, criticó el arbitraje del colegiado Miguel Sesma Espinosa durante el choque ante el Getafe y dijo que a los jugadores del conjunto azulón les premiaron por "tirarse, chillar y hacer faltas.

"Ellos (el Getafe), sabemos todo el mundo cómo juegan. Creo que mientras los árbitros sigan permitiéndoles ese tipo de juego... Parece que les premian el tirarse, chillar, hacer faltas. Y luego todo lo pitan a su favor. Creo que el árbitro se lo permite y mientras se lo sigan permitiendo, van a seguir jugando así. Creo que hemos entrado en su juego", explicó a DAZN.

Navarro afirmó que su equipo dio "el paso al final del partido" y lamentó que el Villarreal entrara en el juego del Getafe: "Cuando te ves abajo, es difícil controlar las emociones. Pero más allá de su juego y de no entrar en ello, hemos cometido muchos fallos arriba y obviamente atrás, como yo en el gol. Creo que debemos centrarnos en eso y dejarnos de los árbitros y del rival".

Por último, también hizo autocrítica y señaló que al Villarreal le faltó ganar "muchos más duelos tanto arriba como en defensa" y manifestó que a partir de ahora su equipo tiene que borrar la derrota en el Coliseum (2-1) e ir a ganar el siguiente encuentro.

Satriano le contesta a Pau Navarro

A renglón seguido, Martín Satriano, uno de los goleadores del conjunto azulino, le contestó. El delantero uruguayo del Getafe, autor del 2-0 con un soberbio cabezazo, le respondió al defensa del Villarreal Pau Navarro lo siguiente: "Esto es fútbol y esto es así".

En declaraciones también a DAZN, el charrúa no tuvo reparos en devolverle el mensaje al jugador amarillo: "Creo que esto es fútbol. Al final hay que jugarlo. No sé si es la primera vez que le pasa. Esto es fútbol y esto es así".

Además, se mostró "muy contento" por haber marcado y dijo que el Getafe mereció la victoria: "Hacía tiempo que no ganábamos en casa y ahora a disfrutar".

Por último, reconoció que el Getafe tuvo que esforzarse para aguantar el resultado en el último cuarto de hora: "Tras el gol del Villarreal tratamos de no meternos atrás. El gol nos pegó un poco y tratamos de seguir para delante. Y se consiguió el resultado".