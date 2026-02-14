Bordalás rebaja la euforia de su vestuario tras ganarle al Villarreal

El técnico azulino acabó con una racha de siete temporadas en las que el Getafe no le ganaba al Villarreal. Su planteamiento salió perfecto, pero no cree que ya estén salvados, ni mucho menos

Bordalás no pudo ver el partido ante el Villarreal sobre el césped porque estaba sancionado.IMAGO

José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este sábado, después de ganar 2-1 al Villarreal, que su ascenso en la clasificación, hasta la décima plaza, no significa nada y recordó que hace solo dos jornadas su equipo estaba "prácticamente en descenso".

Después de ganar de forma consecutiva al Alavés (0-2) y al Villarreal (2-1), el Getafe ha pasado de la decimoséptima posición a la décima (a la espera de que se dispute el resto de la jornada). Para Bordalás, ese impulso no debe cambiar el objetivo de su equipo, que no es otro que la permanencia.

"Me conoce todo el mundo, sabe como es nuestra profesión, mi trabajo, mi compromiso con el Getafe en el día a día y los jugadores lo saben. Lo más importante es que los jugadores crean en el trabajo que hacemos yo y mi cuerpo técnico. Que crean en el día a día, en lo que estamos haciendo, en cómo preparamos los partidos, en función del rival y de nuestro potencial", señaló.

"Eso es lo más importante. Ahora no podemos pensar más que en sumar puntos. Sabemos de la igualdad. Hace dos jornadas estábamos prácticamente en descenso y ahora la clasificación no significa nada", agregó en rueda de prensa. El técnico azulón destacó que su equipo completó "un gran partido" ante "un rival de Champions" que ha crecido mucho en los últimos años y que tiene "una plantilla buenísima con un gran entrenador".

"Me alegro mucho por los chicos porque han hecho un trabajo fantástico. En el primer tiempo creo que el equipo ha estado sobresaliente a nivel táctico, a nivel de tener el balón, de tener pausa y de generar lo que el rival te permite porque es muy bueno. Y de marcar dos goles con justicia. Ellos no nos han generado prácticamente nada", explicó.

"Eso tiene mucho mérito. Con su gol, el equipo se ha echado atrás y el equipo ha sabido sufrir. Esto es fruto del trabajo y del día a día y el compromiso. Me alegro mucho por ellos y por la afición, que hace tiempo que no tenían una victoria y una tarde de buen fútbol", añadió.

Además, calificó la victoria del Getafe como "importantísima", igual que la del pasado fin de semana en Vitoria frente al Alavés, y señaló que sus jugadores han "crecido mucho" a base de trabajo en cada entrenamiento: "Tenemos la suerte de tener un vestuario magnífico con unos jugadores con un compromiso increíble y con una profesionalidad con la que ayudan a sus compañeros en el día a día. Lo podemos ver en el campo. Pueden estar más o menos acertados, pero intentan dominar todas las facetas del juego. Sabemos que no tenemos las mismas armas que muchos rivales. Ganar un partido de la manera que hemos ganado, es para estar muy orgulloso".

Preguntado por cómo se ve un partido desde una cabina de radio (estaba sancionado), reconoció que "el panorama del campo se ve mejor" con mucho más detalles aunque sin poder reaccionar por estar lejos del banquillo.

"Pero tengo un magnífico equipo técnico que lo han hecho francamente bien y han estado al detalle con lo que necesitaba el equipo y los jugadores. Les felicito, son unos fenómenos".

Por último, habló sobre la pareja de delanteros formada por Martín Satriano y Luis Vázquez, dos de los cinco fichajes del mercado de invierno y que, de momento, están dando muy buen rendimiento al Getafe.

"Muy contento. Me alegro mucho por ellos. Son chicos que venían de tener pocos minutos con sus equipos y de tener poco protagonismo. Pero vienen con mucha ilusión. Todavía les falta ese nivel que te da jugar partidos y el día a día. Llegaron y tuvieron que jugar. Lo han jugado casi todo".

"Tienen dificultades porque el esfuerzo es muy grande y la liga nuestra no tiene nada que ver con las ligas de las que viene. Pero estamos muy contentos porque son hombres, competitivos y todos han venido con mucha ilusión. Les veo muy felices", finalizó