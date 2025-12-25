El Barça acelera para ampliar el aforo del Camp Nou con la apertura del Gol Nord

La vuelta progresiva del FC Barcelona al Spotify Camp Nou sigue dando pasos firmes. Tras el regreso oficial del primer equipo el pasado 22 de noviembre, el club azulgrana trabaja ahora para poder aumentar el aforo hasta los 62.000 espectadores, un trámite que ya depende exclusivamente del Ayuntamiento de Barcelona

La vuelta del FC Barcelona al Spotify Camp Nou sigue cumpliendo etapas. Tras el regreso oficial del primer equipo el pasado 22 de noviembre ante el Athletic Club, con más de 45.000 aficionados en las gradas, el club azulgrana trabaja ahora para aumentar el aforo hasta los 62.000 espectadores, un objetivo que ya depende exclusivamente del Ayuntamiento de Barcelona.

Según ha informado Mundo Deportivo, la entidad azulgrana ha entregado toda la documentación necesaria al consistorio para obtener la licencia 1C, el permiso imprescindible para ampliar el aforo actual y permitir la apertura completa de la primera y la segunda gradería. De concederse, el estadio ofrecería ya una imagen mucho más cercana a la definitiva, con los 360 grados del campo ocupados y el Gol Nord plenamente habilitado.

Desde el club consideran este paso como un avance fundamental en la recuperación progresiva del Camp Nou. Poder disputar partidos con los dos anillos completos supondría un salto cualitativo tanto a nivel ambiental como económico, mientras se avanza hacia la fase final de las obras, correspondiente a la tercera gradería.

El Barcelona - Real Oviedo, posible estreno del nuevo aforo

En el FC Barcelona evitan fijar fechas concretas, conscientes de que el proceso administrativo no está en sus manos, y teniendo en cuenta los numerosos retrasos que ya han sufrido. Sin embargo, el calendario inmediato señala una opción clara: la visita del Real Oviedo al Spotify Camp Nou el próximo 25 de enero podría convertirse en el primer partido con un aforo cercano a los 62.000 espectadores.

Las primeras semanas de 2026 llevan al Barça lejos de casa, con compromisos en LaLiga ante Espanyol y Real Sociedad, además del duelo de Champions League en Praga, junto a los octavos de final de la Copa del Rey. Este escenario deja finales de enero como el primer gran momento para estrenar la ampliación, aunque si se retrasara, el partido de Champions ante el Copenhague, el 28 de enero, también aparece como alternativa.

Un estadio clave para el futuro del club

La ampliación parcial forma parte del ambicioso proyecto del nuevo Camp Nou, que el club espera tener completamente terminado entre finales de 2027 y principios de 2028. Con una capacidad final de algo más de 104.000 espectadores y una cubierta total que protegerá todos los asientos, el estadio seguirá siendo el más grande de Europa.

Joan Laporta ha señalado en varias ocasiones que el nuevo Camp Nou será un pilar esencial para la recuperación económica del Barça, con una previsión de ingresos anuales cercana a los 400 millones de euros gracias a los asientos VIP, el nuevo museo y la explotación diaria del recinto, donde se prevé la creación de espacios para los aficionados y un parking subterráneo.

Mientras avanzan las obras de la tercera grada, los palcos VIP y las zonas comerciales, la prioridad inmediata es clara: lograr la licencia 1C para poder abrir la Grada Nord, aumentando el número de aficionados en el nuevo Spotify Camp Nou, y acercándolo a su versión definitiva.