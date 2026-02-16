Azpilicueta disipa dudas en el Sevilla y se agota el tiempo con Rubén Vargas

Azpilicueta, que se retiró "mareado" del terreno de juego contra el Alavés por un contusión, trabajó con el resto en el primer entrenamiento de la semana, mientras que el internacional suizo sigue fuera y se complica que se cumpla el deseo del sevillismo

Después del meritorio empate conseguido ante el Alavés el pasado sábado con uno menos desde el minuto 15 y descansar ayer domingo, el Sevilla ha comenzado con la preparación de la próxima 'final' que le depara el calendario para alejar los fantasmas del descenso, ahora a solo dos puntos.

Y es que el próximo domingo los nervionenses visitan el Coliseum para enfrentarse a otro rival directo como el Getafe, que está tres puntos por encima después de su última victoria y los de Almeyda necesitan retomar la senda del triunfo tras tres encuentros sin ganar, con dos unidades de nueve.

Azpilicueta entrenó esta tarde tras la contusión en la cabeza del sábado

La sesión de recuperación de esta tarde deparó una noticia positiva para el técnico sevillista, tanto en cuanto César Azpilicueta saltó al césped y trabajó con el resto del grupo con aparente normalidad. Su presencia disipa las dudas sobre su estado físico después de que pasado sábado Almeyda se viera obligado a retirarlo del campo antes de tiempo por una contusión en la cabeza sufrida por un golpe. El navarro pidió el cambio y entró en su lugar Carmona en el minuto 55.

Tras el choque, Almeyda explicó que se había marchado "algo mareado", por lo que había que esperar a que pasaran las horas para conocer su estado físico. Su aparición en el entrenamiento deja a las claras que este episodio no le impedirá ni mucho menos jugar contra el Getafe, todo un alivio para el Sevilla y su entrenador.

Sin embargo, a día de hoy, Almeyda continúa sin recuperar a los futbolistas lesionados y se antoja difícil que ninguno llegue a tiempo para la cita contra los azulones, a expensas de lo que ocurra con Januzaj, que la semana pasada se unió al grupo, pero el viernes se ejercitó en solitario, no entrando en la lista de Almeyda.

Vargas, en el foco de cara al derbi

De eta forma, el resto de lesionados, casos de Marcao, que se pierde el resto del curso, Andrés Castrín, Oso y Rubén Vargas no saltaron al verde de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisnero Palacios para trabajar con los compañeros y los plazos no invitan a creer en ninguna reaparición para el Coliseum y está por ver si alguno llega al derbi contra el Betis, que se disputa el domingo 1 de marzo.

Los focos están centrados especialmente en Rubén Vargas, que reapareció contra el Celta tras lesionarse en noviembre, pero que apenas duró unos minutos en el campo al recaer de sus molestias. Las pruebas confirmaron hace un mes una nueva lesión en el bíceps femoral izquierdo que lo obligaban parar un mínimo de cinco semanas.

A día de hoy no hay indicios de que su reaparición esté muy próxima, pues sigue sin sumarse a la dinámica del grupo y se le agota el tiempo para llegar al duelo cainita, el deseo de todo el sevillismo por su importancia en el ataque nervionense..