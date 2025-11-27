Piastri confiesa una bronca en McLaren por el asunto de Norris

El australiano, quien ha ido líder durante casi todo el campeonato, ha vuelto a notar preferencias en la escudería por su compañero británico. Le han planteado ayudarle y su respuesta ha sido muy tajante

Una semana muy convulsa donde la tensión se ha podido cortar con cuchillo en el garaje de McLaren. Tras lo sucedido en Las Vegas con la descalificación de ambos monoplazas, la escudería británica afronta la penúltima cita del calendario con dos pilotos optando al título y también con el miedo de que el tetracampeón del mundo ha olido la sangre y quiere sacar provecho del ambiente que se respira entre Norris y Piastri.

Y precisamente este último ha hablado en la previa del Gran Premio de Qatar sobre el favoritismo que sigue viendo en su equipo respecto al piloto británico. Lo ha notado en esta recta final de la temporada y no se ha podido morder la lengua. Además, ha confesado que han tenido una pequeña discusión porque le han planteado una posible estrategia para que ayudar a su compañero a ganar el título: "Lo hemos discutido brevemente y la respuesta es 'no', sigo empatado a puntos con Max y tengo muchas posibilidades de ganar si las cosas van como yo quiero, así que así es como lo haremos".

Tajante y con las ideas muy claras, así piensa afrontar lo que resta del campeonato el piloto australiano. Quedan 58 puntos por disputarse y quiere intentarlo por todos los medios posibles: "Creo que aún hay posibilidades y que ya ha ocurrido así un par de veces, así que sé que no es imposible. Obviamente también sé que es una posibilidad un poco remota, no puedo confiar solo en eso, incluso si tengo dos fines de semana perfectos, necesito que otras cosas me salgan bien y soy muy consciente de ello, así que creo que voy a intentar tener los mejores fines de semana que pueda, que es lo que intento hacer cada fin de semana, y ver qué pasa con los demás".

Además, Qatar le trae buenos recuerdos del año, donde firmó su primera victoria al sprint. Y tras hacer un examen de conciencia sobre estas últimas carreras, se muestra optimista para este fin de semana: "Creo que Austin y México fueron problemas similares y cosas similares que salieron mal o que no pude solucionar rápidamente. Creo que Brasil sinceramente no fue un mal fin de semana desde el punto de vista del ritmo, el accidente que tuve en la sprint significó que no pudimos poner el coche en la ventana correcta, dadas todas las reparaciones que tuvimos que hacer y el corto período de tiempo, así que creo que cuando se tiene en cuenta algunas de las cosas que sucedieron ese fin de semana el ritmo era en realidad bastante bueno, así que no creo que haya sido un problema continuo después de México. En Las Vegas también fue bien hasta la Q3, que complicó todo".

¿Cuál será el plan de McLaren en Qatar?

Sólo 24 puntos separan al líder del mundial Lando Norris de sus perseguidores, su compañero Oscar Piastri y el tetracampeón del mundo Max Verstappen. Con 58 puntos en juego son muchos los que piensan que ya ha arriesgado demasiado McLaren y que debería convencer a Piastri para que ayude a Norris. Sin embargo, ese asunto en esta penúltima ronda parece complicado que se produzca, al menos, hasta que termine la Sprint.

En la escudería británica no trazaron ningún plan ni firmaron ningún acuerdo al comienzo del curso por si se producía esta circunstancias y, a lo largo de la temporada, han comentado siempre que no se decantarían por ninguno de los dos. Ahora, la situación es completamente de riesgo teniendo a Verstappen ahí. Por el momento no hay acuerdo entre los compañeros, pero todo podría cambiar a medida que avance el fin de semana.