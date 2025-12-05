Vuelve el Salón del Motor de Sevilla 2025: cuatro días para disfrutar de coches, motos y mucha adrenalina en FIBES

Tras el aplazamiento provocado por el temporal de octubre, el evento automovilístico más multitudinario de la ciudad retomará su edición 2025 con nuevas marcas, actividades y una de las mayores ofertas de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión del sur de España

Los motores vuelven a arrancar. Después de que el fuerte temporal del 29 de octubre obligara a aplazarlo, Sevilla recupera uno de sus eventos más esperados: el Salón del Motor de Sevilla 2025, que se celebrará del 11 al 14 de diciembre en FIBES. Una edición que llega cargada de energía y con la intención de reafirmar el papel de la ciudad como referencia automovilística en el sur de España.

El Ayuntamiento de Sevilla acogió la presentación oficial del evento, en una rueda de prensa protagonizada por Álvaro Jesús Pimentel, del área de Cartuja y Movilidad; Francisco J. Moreno, presidente de FEDEME; y Carmen B. Moreno, presidenta de ASCONSE. Todos coincidieron en el mismo mensaje: el Salón vuelve con más fuerza que nunca.

Las cifras avalan esta afirmación: más de 650.000 visitantes y 29.000 vehículos vendidos en sus ediciones previas lo convierten en una de las grandes citas de FIBES y un referente nacional para quienes buscan vehículos nuevos, seminuevos, KM0 y de ocasión. Además, su impacto económico es indiscutible: en 2024 generó más de 44 millones de euros.

Un escaparate gigante: 3.000 vehículos y 50 expositores

La decimoquinta edición reunirá a 50 expositores y más de 3.000 vehículos en un espacio de 27.000 metros cuadrados. Una oportunidad única para que los amantes del motor comparen, prueben y descubran las últimas novedades del sector.

Las entradas están disponibles por 6 euros -menores de 8 años gratis- en la web oficial y en taquilla. El horario se mantendrá de 11:00 a 21:00 horas, de jueves a domingo.

El listado de marcas confirma el peso del evento: Abarth, Audi, BMW, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lexus, MG, Maserati, Mercedes Benz, Peugeot, Piaggio, Renault, Toyota, Vespa, Volkswagen, Volvo y muchas más. Un auténtico desfile de fabricantes que convertirán FIBES en el mayor escaparate automovilístico del sur.

Novedades, espectáculos y experiencias únicas

El Salón no es solo compra y exposición: también apuesta por el entretenimiento. Las tardes del jueves al sábado, desde las 19:00 horas, los asistentes disfrutarán de un show presentado por Salomón Hachuel y Julio Muñoz "El Rancio", con humor, música y sorpresas.

Entre las novedades destaca la propuesta de Nimo Grupo por el 40 aniversario de Toyota Nimo Gordillo, con una experiencia inmersiva en la entrada de FIBES, la presencia del Toyota Mirai -emblema del hidrógeno- y la presentación del nuevo Toyota Corolla Cross Hybrid 2025. Grupo Terry también aprovechará la cita para mostrar modelos como el Kia EV4, el Citroën C5 Aircross, el Jaecoo 5 y el Ebro S400.

Para completar la experiencia, el público podrá disfrutar del scalextric portátil más grande de Andalucía, instalado en la cúpula de FIBES, una actividad clásica que vuelve a conquistar a pequeños y mayores.

Toda la información y entradas están disponibles en la web oficial del Salón del Motor de Sevilla 2025. Este diciembre, la pasión por el motor vuelve a tener una parada obligatoria en FIBES.