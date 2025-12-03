Hamilton deja un recado a Ferrari: ''El tiempo dirá si actuamos en consecuencia''

El británico pone deberes a la Scuderia para mejorar y ser competitivos de cara a la próxima temporada

El presidente de Ferrari, John Elkann, dio un golpe sobre la mesa y señaló directamente a Lewis Hamilton y Charles Leclerc tras el GP de Brasil: ''Tenemos pilotos que es más importante que se concentren en pilotar y hablen menos''. Un desplome de las expectativas de rendimiento que también ha afectado al recién llegado al equipo.

El piloto británico se le está haciendo algo cuesta arriba su primera temporada con la Scuderia, y en Qatar no logró rendir como esperaba. Se quedó fuera del primer Sprint Qualifying y de la primera ronda de clasificación, no superando el corte. En una entrevista con Sky Sports F1, no quiso señalar culpables, pero se le notó la decepción tras los resultados en Losail: ''El coche se sentía mucho mejor, pero eso no se reflejaba en los tiempos''.

Hamilton busca la mejora competitiva

Si algo es cierto, es que el año de rendimiento de Ferrari ha sido completamente dispar, con Lecler en la quinta posición del campeonato de pilotos a casi 80 puntos de Russell y un Hamilton que le está costando hacerse a la Scudería. Una temporada nada fácil en la que Lewis está haciendo una retrospectiva y buscando un punto de inflexión para seguir mejorando de cara al año que viene: ''Tengo muchos apuntes en términos de cosas que debemos mejorar''.

No sumar ningún podio ha sido una carga difícil de soportar para uno de los veteranos de la Fórmula 1, y no meter cabeza tras el cambio de Mercedes a la escudería italiana ha sido todo un reto para él: ''Definitivamente ha sido el año más desafiante tanto dentro como fuera del coche''. Ahora solo queda pensar en el 2026 y perdonar pero no olvidar los fallos de este mientras se apuesta por un margen de mejora: ''El tiempo dirá si actuamos en consecuencia y si conservamos lo que es bueno y cambiamos lo que no lo es. Hay muchas cosas así''.

Verstappen lo achaca a Ferrari y a la edad del piloto

En declaraciones a PA sobre la situación de Hamilton, Verstappen ha partido una lanza a su favor mientras lanza una pulla a la Scuderia: ''Si no te sientes seguro o cómodo dentro de la dinámica del equipo, no puedes ser tu mismo y eso tiene impacto''. También comentó sobre el abandono de Mercedes: ''Abandonas un equipo que ha sido como tu segunda familia y donde has construido toda tu carrera. No es sencillo tomar un rumbo completamente diferente, especialmente cuando te enfrentas a alguien como Charles Leclerc que lleva más tiempo en Ferrari''.

El siete veces campeón del mundo cumplirá el próximo 7 de enero los 41 años, lo que Verstappen considera un handicap: ''La edad tampoco juega a tu favor. A esa edad no vas a ser más rápido. No necesariamente más lento, pero seguro que no más rápido, mientras que Chales sigue mejorando. Así que eso tampoco le ayuda''.