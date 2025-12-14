Puntos uno por uno del Sevilla FC frente al Real Oviedo: Akor hace estallar la fiesta en Nervión

Akor Adams, antes de partir a Copa África, ha dado una exhibición en Nervión, siendo el protagonista de una goleada que sirve para despedir de la mejor manera el Ramón Sánchez-Pizjuán; así lo vivimos y contamos en directo

El Sevilla FC despide un desgraciado año en su feudo nervionense con una goleada frente al Real Oviedo por tres goles a cero. Frente a un equipo que apenas compareció, el equipo encontró en Akor Adams su pastor perfecto al que encomendarse para esta tarde de domingo. Con un gol cuando apenas habían pasado tres minutos y dos asistencias, aunque una no contase de forma oficial, a Sow y Mendy sirvieron para encarrilar un encuentro que fue la excusa perfecta para que la afición hiciese un homenaje al sevillismo en las gradas.

Las notas de los jugadores sevillistas

- Odysseas: 7

El griego, como suele ser habitual, se mostró correcto durante todo el encuentro, aunque también le ayudó el escaso rendimiento ofensivo del equipo que tenía enfrente.

- Carmona: 7

El del Viso del Alcor realizó un correcto desempeño tanto en labores defensivas como ofensivas. En la primera, solo se le recuerda una contención a Hassan en una contra y, en la ofensiva, aportó mucho desde ese costado.

- Gudelj: 7

El serbio se mantuvo correcto, atento en las que tenía que estar y aportando mucha seguridad frente a un equipo que apenas propuso.

- Cardoso: 6'5

Fue la nota más discordante de la defensa, con algunos errores propios de no haber acumulado minutos necesarios en los anteriores encuentros.

- Castrín: 8

Si uno dijese que el gallego es canterano sevillista de toda la vida, no sería desentonado. Otro serio partido del central, seguro en acciones algo más comprometido y con planta de llevar muchos años en su puesto. Una apuesta de oro.

- Oso: 8

Si antes se ha alabado a Castrín, de Oso no iba a ser menos. El argentino se ha adueñado del carril izquierdo de Nervión y, en su debut como titular en el Sánchez-Pizjuán, no tuvo miedo en subir en área contraria. Con algunos matices defensivos aún por adquirir, se vislumbran aspectos interesantes.

- Sow: 7

En un partido donde apenas pasó el juego por el centro del campo, el suizo realizó un partido correcto, pendiente en las coberturas e iniciando ciertas jugadas ofensivas. Con gol incluido al palo más lejano de Aarón Escandell, fue sustituido en el descanso para que entrase Manu Bueno.

- Agoumé: 7'5

Una gran asistencia a Akor Adams fue el desencadenante de un partido donde el Sevilla apenas sufrió. Partido serio del centrocampista, que demuestra ser de los pocos con cartel de este equipo.

- Mendy: 8

Su tanto lo firman casi todos los mejores delanteros del mundo, dejando sentado por completo al defensa del Real Oviedo. El centrocampista se mostró firme y fue uno de los argumentos del poco sufrimiento.

- Alexis Sánchez: 6'5

En un equipo que requiere casta y corazón, el chileno tendría que ser indiscutible. A pesar de no estar en la forma de hace unos meses, es uno de los que más lo intenta y apoya en labores ofensivas y defensivas. Aunque no le salgan las cosas de la mejor manera, el público le mostró su apoyo en el cambio.

- Akor Adams: 9'5

No se suele poner diez en estos casos ya que la perfección no existe. Pero, casi todo lo que hizo, lo hizo bien, que ya es mucho decir. Muchas eran las voces que, en la carrera del nigeriano del primer gol, presagiaban un fallo, pero no fue así. El delantero estaba enchufado y metió la que tuvo y le sirvió el gol a dos de sus compañeros. Muchos ya se preguntan si se puede cambiar esa convocatoria de Nigeria.

- Almeyda: 7

Ante un Luis Carrión que apenas propuso, supo encontrar esos espacios que fueron letales para el conjunto asturiano, sumándose también unas apuestas que parecen estar funcionando.

- Manu Bueno: 6

El jerezano no intervino mucho en el juego, mostrándose en alguna llegada del equipo.

- Miguel Sierra: SC

- Ejuke: 7

El nigeriano entró con ganas de revolucionar el partido, y así lo demostró. Con muchas filigranas, acabó encontrando su recompensa con un gol que también tuvo la ayuda de la defensa rival.

- Jordán: SC