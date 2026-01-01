Karanka desvela la figura clave en su salida del Athletic: "Me dijo que no había problemas en pagar 1.000 millones de pesetas"

El que fuese jugador rojiblanco apunta que fue Jupp Heynckes quien le convenció para marcharse al Real Madrid, lo que le convirtió en 'enemigo' para la afición bilbaína, hasta que decidió regresar libre cinco años después

Tras desarrollar una carrera en los banquillos que inició en la elite como ayudante de José Mourinho en el Real Madrid, Aitor Karanka fue nombrado el pasado mes de julio director técnico de desarrollo y de la selección absoluta masculina por la Real Federación Española de Fútbol. De este modo, el vitoriano cierra un círculo que inició como entrenador de la sub 16 poco después de colgar las botas, abandonando al menos de forma momentánea los banquillos tras dirigir a Middlesbrough, Nottingham Forest y Birmingham en Inglaterra, así como al Granada en su única experiencia en solitario en nuestro país y al Maccabi Tel Aviv de Israel.

No ha tenido el que fuese internacional español una tercera etapa en el Athletic Club como entrenador, después de que en su día fuese muy sonada su marcha del club bilbaíno rumbo al Real Madrid, del que regreso cinco años después para jugar otras cuatro temporadas en San Mamés. En total vistió la zamarra rojiblanca en 198 encuentros. Pero echando la vista atrás, recuerda que no fue sencillo tomar la decisión de abandonar la entidad vasca allá por 1997.

El Athletic intentó retenerlo sin éxito

"Estaba en pretemporada y me llamó Heynckes. El me sacó en Bilbao y me dijo si quería ir al Madrid. Le dije que sí pero que había que pagar 1000 millones de pesetas. Y me dijo que eso no era problema. Lorenzo Sanz llamó y dijo que se pagaría la cláusula. Vine, negocié con el Madrid... El Athletic intentó que me quedara”, ha explicado el ex rojiblanco en el podcast ‘Bajo los palos’ de Iker Casillas.

Al meta le extrañaba de algún modo que Karanka, siendo de Vitoria, se hubiese formado en Lezama, adonde llegó ya en edad juvenil, alcanzando el primer equipo en solo dos años. Pero el ex central dejó claro que aterrizar en el club rojiblanco era un paso al que aspiraba cualquier jugador formado en el País Vasco. “El Alavés tenía un convenio con el Athletic. Te llaman y no tienes duda...”, señaló.

El flaco 'favor' de Iker Casillas

Pese a todo, Karanka tuvo que vivir momentos desagradables cuando visitó San Mamés como jugador del Real Madrid, recibiendo los pitos por parte de la que había sido su afición. “Fue complicado. Quedaban temas políticos. Tú me metiste en un problema (a Casillas) porque te hiciste una foto con mi hijo Ibai en brazos con la camiseta tuya. No entendían que mi hijo estuviera con una camiseta tuya en San Mamés. Hierro me daba las gracias porque me pitaban a mí y así no le pitaban a él”, destacó.

No descarta volver a entrenar

Pero tras vivir una época dorada en el conjunto blanco, en la que formó parte de un equipo que levantó tres Champions, Karanka prefirió volver libre al Athletic pese a tener ofertas de conjuntos extranjeros que competían en la máxima competición europea. Ahora, quién sabe si podrá disfrutar algún día de otro paso por el club bilbaíno, pues no descarta continuar en un futuro su carrera en los banquillos. “No me cierro a volver a ser entrenador. La única etapa que se acaba es la de jugador. Entrenador no pensaba haber sido y no ha ido mal, ahora es otra experiencia. No me cierro”, insistió.