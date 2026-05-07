Johnny Cardoso se retira lesionado del entrenamiento del Atlético de Madrid

El futbolista del Atlético de Madrid no ha podido completar la primera sesión de entrenamiento de cara al partido de la jornada 35 de LaLiga y ha abandonado el entrenamiento acompañado del médico

El Atlético de Madrid prepara el duelo del fin de semana ante el Celta tras caer eliminados de la Champions League a manos del Arsenal. Los rojiblancos rozaron la final de la competición europea, pero el conjunto inglés impuso su ley y se acabó llevando la eliminatoria. En el regreso a los entrenos, el Atlético de Madrid ha perdido a Johhny Cardoso, que se ha retirado lesionado de la sesión de entreno. El pivote defensivo jugó 33 minutos ante el Arsenal en la vuelta de las semifinales de la Champions League.

Johnny Cardoso es la nota negativa del entrenamiento del Atlético de Madrid

El internacional estadounidense del Atlético de Madrid se retiró este jueves del entrenamiento del conjunto rojiblanco por una posible lesión, a la espera del diagnóstico de los servicios médicos del club rojiblanco y las pertinentes pruebas. El futbolista abandonó la sesión en el tramo inicial, a los 25 minutos de trabajo, por un percance físico y se marchó al vestuario acompañado de Óscar Celada, médico del Atlético de Madrid.

A la espera del alcance de la lesión, el futbolista internacional estadounidense es duda, de momento, para el choque de este sábado contra el Celta en el Metropolitano. Después, el Atlético jugará la semana siguiente contra Osasuna y Girona y terminará la competición frente al Villarreal. Además, Johnny Cardoso tiene el Mundial 2026, que comienza el próximo 11 de junio, una vez que él es habitual en la selección de Estados Unidos.

La mala suerte vuelve a cebarse con Johnny Cardoso en su primera temporada en el Atlético de Madrid

El estadounidense no está teniendo suerte con las lesiones en su primera temporada en el Atlético de Madrid. En lo que va de curso, Johnny Cardoso se ha perdido un total de 14 duelos y apunta a que la cifra aumentará en este tramo final de campaña en caso de que se confirme la lesión del centrocampista. Hasta la fecha, Johnny Cardoso suma más de 1.700 minutos entre todas las competiciones repartidos en 30 duelos.

Julián Álvarez y Giuliano Simeone, ausentes

A parte de Johnny Cardoso, el Atlético de Madrid no ha contado en la sesión de entrenamientos con Julián Álvarez y Giuliano Simeone. El delantero de Calchín forzó su tobillo ante el Arsenal y tuvo que ser sustituido por molestias. Giuliano arrastra molestias y desde el club han visto pertinente no forzar al extremo argentino de cara al duelo de la jornada 35 frente al Celta.