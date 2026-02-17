Vigo pone contra las cuerdas a la RFEF de Louzán y exige que Balaídos sea incluida "inmediatamente" como sede para el Mundial 2030

El alcalde de Vigo ha mandado una carta al presidente de la Federación española pidiéndole que sea Vigo la sede que ocupe el lugar de Málaga, que renunció el pasado verano, para que así España mantenga sus once estadios

Abel Caballero, alcalde de Vigo, sigue adelante en su intentó de conseguir que la ciudad gallega sea una de las diez sedes del próximo Mundial de 2030 que organizará España junto a Portugal y Marruecos. En un principio España tenía once sedes, pero se cayó La Rosaleda de Málaga y de momento, esa vacante no ha sido ocupada de forma oficial por ninguna otra ciudad española y no está decidido que vaya a haber recambio, por lo que España se podría quedar con diez sedes finalmente.

Pero contra esa posibilidad está luchando el primer edil de Vigo, que quiere hacerse con esa undécima sede a toda costa, pues eso supondría unos jugosos ingresos para la ciudad durante el verano de 2030. Por ello, Abel Caballero ha decidido mover de nuevo ficha y ha mandando una carta a la Real Federación Española de Fútbol según ha desvelado EFE, instando a Rafael Louzán, presidente de la RFEF, a mantener las once sedes para el Mundial y que anuncie a Vigo como una de ellas.

Así, Caballero propone que "atendiendo a la renuncia de Málaga se proceda por parte de la Federación Española a comunicar la inclusión de Vigo como sede. Le instamos a que traslade a la FIFA que Vigo es la ciudad elegida para completar el listado de las 11 sedes de España", ha indicado Caballero.

Según el alcalde socialista de Vigo, Louzán, que fue presidente de la Diputación de Pontevedra por el PP, "está absolutamente en contra de que Vigo sea sede del Mundial", de ahí que insista para que Balaídos sea incluida en la lista de estadios pidiendo a la Federación Española que "inmediatamente envíe a la FIFA la nominación de Vigo".

Caballero advierte con acudir él mismo a la FIFA si no lo hace Louzán

En la carta, Caballero también le informa de los "avances" en la construcción de la grada de Gol de Balaídos y la futura remodelación de tribuna para llegar al aforo que exige la FIFA de 43.000 personas.

El alcalde ha advertido a Louzán que, si eso no sucede, será él quien se ponga "en contacto directamente" con la FIFA "para decirle que la Federación Española está incumpliendo los principios de transparencia, de integridad, de responsabilidad y de buen gobierno establecidos" en la propia normativa de la FIFA.

El Mundial 2030 ha protagonizado estos días el Meco (figura central) del carnaval de Vigo con una recreación en la que el alcalde aparece expresando su deseo de que la ciudad sea sede del Mundial, mientras que Louzán y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defienden la postura contraria.