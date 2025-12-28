Abel Caballero confirma la estatua a Iago Aspas y defiende, de nuevo, que Balaídos sea sede del Mundial 2030

El alcalde de Vigo señala que es un buen aficionado del RC Celta y que, por empatía y por todo lo que ha dado al equipo, se reconocerá al delantero. Por otro lado, ha criticado el proceso de selección de la RFEF que casi deja al Estadio de Balaídos fuera del Mundial 2030

Abel Caballero, alcalde de Vigo, no suele morderse la lengua cuando habla de ciertos temas. Uno de sus proyectos principales en los últimos meses es que el Estadio de Balaídos, la casa del RC Celta, sea sede del Mundial 2030. Aún no está garantizado ese hecho, pero Abel Caballero ha aprovechado una entrevista que ha concedido para volver a criticar el proceso de selección de la RFEF con las sedes. Por otro lado, también ha confirmado que se le hará una estatua a Iago Aspas a modo de reconocimiento por todo lo que le ha dado al RC Celta.

Abel Caballero, alcalde de Vigo, ha reconocido que es un buen aficionado del RC Celta y ha confirmado la importancia que tiene para la ciudad el club celeste, el cual está atravesando un gran momento. "Iago Aspas, que es capaz de darle moral a todo el equipo. Tener a Borja Iglesias, un internacional, que es un tanque, que no hay quien lo pare. Aspas y él son lo nunca visto. Y en defensa, con Starfelt. Es un espectáculo", ha dicho en ABC.

El alcalde de Vigo, a continuación, ha desvelado que ya tienen escultor para hacer la estatua que se le hará a Iago Aspas, que está en los últimos compases de su carrera deportiva, que estará en los alrededores del Estadio de Balaídos. "Ya hemos hablado con el escultor. Porque es el mejor jugador de la historia del Celta. Es el reconocimiento a esa empatía con la ciudad y con el fútbol. Hay que reconocerle inmediatamente".

Abel Caballero defiende que el Estadio de Balaídos debe ser sede del Mundial 2030

Abel Caballero también ha aprovechado la ocasión para defender que el Estadio de Balaídos sea sede en el Mundial 2030 que organizarán España, Portugal y Marruecos.

El alcalde de Vigo ha vuelto a ser muy crítico con la proceso de selección de sedes de la RFEF para el Mundial 2030. "Tenemos un proyecto para un aforo de 43.500 espectadores. Hay un gran número de estadios que no lo tienen y que ni siquiera han empezado a solucionarlo. ¿Por qué no fue seleccionada Vigo, si ganó?. Fíjate qué situación tan grotesca de la Federación: tenemos 11 sedes concedidas a España y sólo presentaron 10 candidaturas, porque Málaga se quitó. Debía entrar Vigo, después de las trampas políticas que nos hicieron. Y también quiero que entre Valencia, que ha sufrido mucho. Por lo tanto, que presenten 11 candidatas. Porque igual se cae alguna en el camino. Es altamente probable".