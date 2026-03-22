Celta - Deportivo Alavés, en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports

El Celta y el Alavés se enfrentan en Balaídos en un duelo decisivo con Europa y la permanencia en juego. Sigue en directo el duelo en ESTADIO Deportivo

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El Alavés, por su parte, arranca la tarde desde la decimoséptima plaza con 28 puntos, con la necesidad urgente de sumar para alejarse del descenso.

El Celta llega al encuentro asentado en la sexta posición con 41 puntos, en plena lucha por asegurar una plaza europea.

El equipo vitoriano, en cambio, acumula 26 goles anotados y 38 encajados, evidenciando problemas en defensa durante la temporada.

El conjunto gallego presenta números equilibrados con 38 goles a favor y 31 en contra, reflejo de su buen momento competitivo.

Alineaciones Celta de Vigo - Alavés: Onces posibles de Celta y Alavés en la jornada 29 de LaLiga EA Sports

El Alavés sufre lejos de casa, donde apenas ha conseguido 2 triunfos en 14 salidas, con muchas dificultades para puntuar.

En Balaídos, el Celta ha firmado una campaña irregular pero competitiva, con 4 victorias, 5 empates y 5 derrotas.

El Alavés, sin embargo, atraviesa una racha negativa en liga y necesita cambiar su dinámica cuanto antes.

Quique Sánchez Flores sigue trabajando en ajustar a su equipo, que aún no encuentra regularidad en los resultados.

Claudio Giráldez ha logrado consolidar un equipo reconocible, con una idea clara de juego y una plantilla comprometida.

El Celta de Vigo y el Deportivo Alavés se miden en el Estadio Abanca Balaídos en un encuentro correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports. Se trata de un choque con intereses muy distintos, pero igualmente decisivos: los gallegos buscan consolidarse en posiciones europeas, mientras que el conjunto vitoriano pelea por evitar el descenso.

Antes del inicio del partido, el Celta ocupa la sexta posición con 41 puntos, mientras que el Alavés se sitúa en la decimoséptima plaza con 28 unidades. El resultado de este enfrentamiento puede marcar un punto de inflexión en las aspiraciones de ambos clubes en la recta final del campeonato.

Números que reflejan la temporada

En lo que va de liga, el Celta presenta cifras sólidas con 38 goles a favor y 31 en contra, lo que se traduce en 10 victorias, 11 empates y 7 derrotas. Por su parte, el Alavés ha anotado 26 tantos y ha encajado 38, acumulando 7 triunfos, 7 empates y 14 derrotas.

El rendimiento como local y visitante también marca diferencias. El conjunto celeste ha logrado en casa 4 victorias, 5 empates y 5 derrotas, mientras que el equipo vasco apenas ha conseguido 2 triunfos fuera, junto a 2 empates y 10 derrotas, evidenciando sus dificultades lejos de Mendizorroza.

El Celta, en plena dinámica positiva

El equipo dirigido por Claudio Giráldez atraviesa un momento dulce. Viene de firmar una destacada victoria ante el Olympique de Lyon en competición europea, en un duelo que ha reforzado la moral del grupo. La plantilla muestra una gran cohesión y una idea de juego clara, aspectos que han impulsado al equipo hacia la zona alta de la tabla.

Además, el tropiezo reciente de la Real Sociedad ha abierto una oportunidad para que el Celta consolide su plaza europea e incluso aspire a la quinta posición, actualmente en manos del Real Betis. Una victoria en Balaídos aumentaría la presión sobre los verdiblancos.

No obstante, el técnico gallego deberá gestionar varias bajas importantes, entre ellas jugadores lesionados y otros que descansan tras el desgaste europeo.

Un Alavés necesitado de puntos

La situación del Alavés es mucho más delicada. El equipo dirigido por Quique Sánchez Flores no gana en liga desde enero, cuando superó al RCD Espanyol. Desde entonces, ha encadenado una racha irregular con empates y derrotas que le mantienen al borde de la zona de descenso.

Uno de los principales problemas del conjunto babazorro es su incapacidad para cerrar los partidos. Incluso cuando logra adelantarse en el marcador, le cuesta mantener la ventaja, como se evidenció en encuentros recientes ante rivales directos como el Valencia CF.

Con solo unos puntos de margen respecto al descenso, cada jornada se convierte en una auténtica final para los vitorianos.

Jugadores a seguir

En el Celta, destaca el rendimiento de Javi Rueda, un carrilero fundamental en el esquema de Giráldez. Su capacidad ofensiva y su impacto en partidos recientes lo convierten en una de las piezas clave del equipo.

Por parte del Alavés, todas las miradas apuntan a Lucas Boyé, máximo goleador del equipo con 9 tantos. Su potencia física, juego aéreo y capacidad para generar peligro lo convierten en la principal amenaza ofensiva del conjunto vasco.

Un partido con mucho en juego

El enfrentamiento en Balaídos se presenta como un choque de contrastes: un equipo en dinámica ascendente frente a otro que lucha por salir de una situación comprometida. Mientras el Celta sueña con Europa, el Alavés necesita sumar para seguir respirando en la categoría.