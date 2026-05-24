El enigmático mensaje de Antony tras "un año tan difícil"

Pese a su gran aportación en goles y asistencias, el brasileño admite que ha sido una temporada dura en el plano personal, debido a sus problemas de pubalgia y el palo final de quedarse sin Mundial. Pero lejos de lamentarse, ya mira al futuro como verdiblanco "más fuerte, más maduro y con la cabeza en alto"

Una vez acabada la temporada, es hora de hacer balance antes de comenzar a pensar ya en lo que se avecina, con una importante planificación entre manos para volver a competir en la Champions después de 21 años. A nivel colectivo, fue su técnico, Manuel Pellegrini, quien se en cargó de ponerle nota a una campaña histórica. "Sobresaliente sería poco", aseguró el chileno. Pero también a título individual han llegado los mensajes de despedida a un curso más que positivo, como sucede con Antony Matheus dos Santos.

Los números de Antony en el Real Betis

El brasileño ha firmado una gran campaña, su primera completa en las filas verdiblancas. Sus números lo dicen todo: 24 participaciones directas de gol, al anotar 14 tantos y repartir 10 asistencias en 46 partidos oficiales. Y eso que hubo tramos del ejercicio en los que no pudo estar al cien por cien físicamente por sus problemas de pubalgia.

No será operado en verano

Por ello, el ex del Manchester United no esconde que ha sido un temporada dura, si bien ha querido agradecer el apoyo de todos aquellos que le arroparon en los momentos más complicados. Días atrás, además, ya confirmó que ha acabado bastante bien en el plano físico y por ello no tiene programado someterse a una intervención quirúrgica en verano, como ya avanzó ESTADIO Deportivo, optando por continuar con un tratamiento conservador que viene ofreciendo buenos resultados

El reto de una Champions que conoce muy bien

En caso de que finalmente tuviese que pasar por el quirófano, además, se trataría de una operación menor que conllevaría una rápida recuperación. Pero su cabeza está ya puesta en volver a tope en julio para iniciar la pretemporada y seguir siendo uno de los baluartes del conjunto heliopolitano, con el reto añadido de una Champions que ya tuvo la oportunidad de disputar tanto en los 'reds devils' como en el Ajax de Ámsterdam (15 partidos en total)

El palo del Mundial, ya superado

El hecho de que finalmente no haya sido incluido por Carlo Ancelotti en la convocatoria de Brasil para el Mundial (sí estaba en la prelista junto a Natan) ha sido otro palo para el crack bético. Pero a su vez le permitirá sumarse desde el principio al trabajo veraniego, dejando claro que ha superado ya ese amargo trago de ver cómo se ha esfumado uno de sus grandes sueños.

El balance final de Antony: "Dios sabe todas las cosas"

"Hoy se cierra una temporada más… y qué año tan difícil fue. Le agradezco a Dios por cada momento, por los días buenos y también por los difíciles, porque todos me enseñaron y me fortalecieron. Gracias a todos los que caminaron conmigo, me apoyaron, creyeron en mí y estuvieron a mi lado. Salgo de esta temporada más fuerte, más maduro y con la cabeza en alto. Dios sabe todas las cosas", aseguró Antony al compartir algunas imágenes suyas del último partido ante el Levante en su cuenta de Instagram, sin aclarar de ese modo todos los motivos que le han llevado a sufrir durante la campaña.

El consejo de Manuel Pellegrini

Es habitual que el paulista haga referencia a Dios en sus mensajes en redes sociales o declaraciones públicas, encontrando en la religión un apoyo para luchar contra las adversidades. Como también siente ese respaldo en el propio vestuario del Real Betis. De hecho, al poco de conocerse su ausencia en el Mundial, fue Manuel Pellegrini quien mantuvo una charla con él para animarlo y aconsejarle que siga por el mismo camino.

"Lo lamento mucho por Antony. Sin lugar a dudas tenía mucha ilusión de estar en el Mundial y ha hecho una buena campaña. He hablado con él para decirle que hay que seguir trabajando y estar con ilusión porque además siempre puede haber cambios hasta última hora. Y en segundo lugar, empezar a trabajar desde la vuelta de vacaciones para ir al próximo Mundial con un país tan difícil como es Brasil", destacó el preparador chileno antes de la última jornada de LaLiga.