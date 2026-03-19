Reducción sensible del precio de Lomónaco, central por el que ofertó el Betis

Entre las prioridades de Fajardo el verano pasado, la intransigencia de su club ha provocado que el central se devalúe, con una última bajada pronunciada, y que sea más factible en la ventana venidera

Antes de cerrar la incorporación de Valentín Gómez para apuntalar la zaga en verano, el Betis trató de avanzar en otras vías preferenciales para esta posición, entre ellas la abierta para hacerse con los servicios de Kevin Lomónaco, subrayado en la agenda de Manu Fajardo.

Tanto es así que, como informó ESTADIO Deportivo, el club verdiblanco comunicó al entorno del futbolista una oferta detallada para que se la trasladara a Independiente de Avellaneda. Una propuesta que consistía en pagar siete millones por el 60% del pase con la obligación más adelante de hacerse con un 20% más por 2,5 millones, por lo que en total abonaría 9,5 millones de euros por el 80% del central.

Independiente no consideró la propuesta verbal del Betis

Estas cifras, pese al deseo del zaguero de dar el salto a Heliópolis, no convencieron a Independiente, cerrado en banda en cantidades a las que en ningún caso estaban dispuestos en llegar en La Palmera, cuando además manejaban posibilidades más asequibles.

Finalmente, el Betis firmó a Valentín Gómez y Lomónaco se vio obligado a continuar en verano en Independiente aunque no le faltaron pretendientes, y también en invierno, pues no fructificaron ninguna de las opciones que se le han presentado.

Fuerte caída del valor de mercado de Lomónaco

La intransigencia del 'Rojo' de frenar su paso al frente han provocado un efecto contrario a sus intereses y beneficioso para sus pretendientes, pues el de La Plata se ha devaluado considerablemente con un descenso sensible de su valor de mercado más allá de que sigue siendo pieza fija en Independiente en el Torneo Apertura.

De hecho, cuando el Betis trató su incorporación, la web Transfermarkt lo tasaba en 12 millones de euros, pero ya en diciembre cayó a los 10 millones y solo tres meses después, en la última revisión realizada ayer mismo, su valor ha descendido a nueve kilos, tres menos que en verano y por debajo de la cifra total que el Betis estaba dispuesto a poner sobre la mesa.

Abaratamiento en verano de su posible salida

Esta nueva situación propiciará probablemente un abaratamiento de su posible salida en verano, impulsada por la intención del jugador de probar ya en Europa, lo que podría ponerlo a tiro del Betis en el caso de que los movimientos en la retaguardia en la próxima ventana le obligará a invertir en la zaga.

Por ahora, esta demarcación está cubierta y, además, está la posibilidad del regreso de Luiz Felipe una vez que acabe contrato con el Rayo, si bien Lomónaco está muy bien considerado por la dirección deportiva verdiblanca.