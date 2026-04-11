El Condó de Godó sufre dos bajas importantes más pero invita a la promesa del tenis español

El Master 1000 de Montecarlo ha dejado dos bajas en el cartel del certamen catalán fruto de las lesiones que han sufrido tanto Felix Auger-Aliassime como Casper Ruud

El Masters 1000 de Montecarlo ha dejado duras secuelas en sus participantes y, como consecuencia de ello, el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó va a tener que modificar su cartel y sus cabezas de serie.

Y es que tanto el Felix Auger-Aliassime, séptima raqueta de la clasificación mundial, como Casper Ruud, número 12 de la ATP, ya han comunicado su renuncia a participar en el certamen catalán, según ha informado la organización del torneo.El noruego Casper Ruud, campeón del ATP 500 barcelonés en 2024, tuvo que retirarse en los octavos de final de Montecarlo, precisamente ante Auger, por una lesión en el gemelo derecho de la que aún no se ha recuperado. Mientras tanto, el canadiense, que cayó en la ronda siguiente del abierto monegasco ante el italiano Jannik Sinner, también ha alegado problemas físicos para renunciar a disputar su cuarto Godó, donde nunca ha superado los cuartos de final.

Martín Landaluce, el invitado sorpresa

El español Martín Landaluce, 105 del ranking mundial, jugará el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, que empieza este fin de semana, tras recibir una invitación de la organización del torneo.

Landaluce, de 20 años, explotó recientemente en el Masters 1000 de Miami, donde alcanzó los cuartos de final (fue eliminado por el checo Jiri Lehecka). Y el Godó ha querido premiarle con una nueva invitación, tras la obtenida en 2024, cuando debutó en el cuadro grande de este ATP 500, aunque no pudo pasar de la primer ronda.

El madrileño, que llegó a ser número uno del ranking junior tras ganar el Abierto de Estados Unidos en 2022, ha sido el destinatario de la última 'wild card' del abierto barcelonés. Las otras dos son para Rafa Jódar, la otra gran promesa del tenis español, y el suizo Stanislas Wawrinka, que a sus 41 años dice adiós esa temporada al circuito profesional.

¿Cuándo comienza el Conde de Godó 2026?

La fase previa del Trofeo Conde de Godó se disputará entre este sábado 11 de abril y este domingo 12 de abril. Posteriormente, arrancará ya el cuadro final el lunes 13 de abril. Cada día, la jornada comenzará a las 11:00h y se dedicarán dos jornadas a la disputa de los partidos de primera ronda (lunes y martes), dos a los de segunda ronda (miércoles y jueves) y ya el viernes se jugarán los cuartos de final. El sábado 18 de abril tendrán cabida las semifinales, a partir de las 13:30h, mientras que la final será jugada el domingo 19 de abril a las 15:00h.