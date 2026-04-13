Real Sociedad y Valencia, en la carrera por el fichaje de un lateral derecho de moda en Portugal

Los dos equipos de LaLiga tiene esa posición como una de las que deben reforzar durante el próximo mercado de fichajes de verano de cara a la próxima temporada. Un futbolista que gusta es Víctor Gómez el cual no saldría barato debido a su nivel de juego y a su situación contractual

Aunque Real Sociedad y Valencia CF están totalmente centrados en la recta final de temporada, el equipo vasco por meterse en Europa y ganar la Copa del Rey y el valenciano por lograr la permanencia en Primera división, la dos direcciones deportivas ya se encuentran trabajando en la confección de sus respectivos equipos de la siguiente campaña. Los dos clubes van a fichar el próximo verano y una de las posiciones que ambos quieren mejorar es la de lateral derecho en donde gusta, y mucho, Víctor Gómez, del Sporting de Braga, el cual no saldría barato por su nivel de juego y su situación contractual.

Real Sociedad y Valencia CF están interesados en fichar a Víctor Gómez, del Sporting Braga

Víctor Gómez, a sus 26 años, se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados en el fútbol de Portugal, consolidándose como titular en un Sporting Braga con el que ha alcanzado, de momento, los cuartos de final de la UEFA Europa League. Un torneo en el que se ha cruzado con el Real Betis, apuntando el catalán a jugar el partido de vuelta de esa eliminatoria ese jueves.

Una cita en la que no perderán oportunidad de seguir sus pasos tanto la Real Sociedad como el Valencia CF que son dos de los clubes que lo siguen de cerca aunque no son los únicos ya que tal y como informa Marca hay otros dos equipos españoles que también están pendientes de un Víctor Gómez que esta temporada suma 3 goles y 6 asistencias en los 49 partidos oficiales que ha disputado hasta el momento.

El fichaje de Víctor Gómez para Real Sociedad y Valencia CF no está sencillo

El fichaje de Víctor Gómez para el Valencia CF y la Real Sociedad no estará fácil por dos motivos: el buen rendimiento del futbolista y su situación contractual.

El interés del Valencia CF no es nuevo en Víctor Gómez ya que el club de Mestalla lo lleva siguiendo desde hace tiempo. El Valencia CF busca lateral derecho de cara a la próxima temporada porque no va a renovar a Thierry Correia y pretende darle salida a Dimitri Foulquier. Por su parte, la Real Sociedad está interesada en fichar a un lateral derecho que pueda darle algo de descanso a Jon Aramburu.

Con todo, el fichaje de Víctor Gómez no es sencillo porque el lateral derecho está valorado en 7 millones de euros por la página web de referencia Transfermarkt, cantidad a la que no llega al Valencia CF, y porque tiene contrato con el Sporting Braga hasta el 30 de junio de 2028. Por tanto, el club luso no tiene ninguna obligación de traspasarlo.