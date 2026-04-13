Las soluciones que tiene en mente Carlos Corberán

El club de Mestalla ha confirmado que Eray Cömert está lesionado y que no va a llegar a tiempo para el partido contra el RCD Mallorca. El Valencia CF sufre una plaga de lesiones en la posición de central que obligar al entrenador de Cheste a tomar decisiones

El Valencia CF va a afrontar un nuevo final de temporada con el corazón en la mano ya que el club de Mestalla, cuando faltan 7 jornadas por disputarse, sólo tiene 3 puntos de ventaja sobre los puestos de descenso a Segunda división. Una situación que se agrava por la mala dinámica de resultados, dos derrotas consecutivas en las últimas jornadas, y una plaga de lesiones que se ha cebado con la posición de central, la última la de Eray Cömert, que va a obligar a Carlos Corberán a buscar soluciones de cara al próximo partido de LaLiga contra el RCD Mallorca.

El Valencia CF, con la posición de central en cuadro

El Valencia CF va a aprovechar esta semana de descanso, por la disputa de la final de la Copa del Rey con el objetivo de recuperar a alguno de los futbolistas que tiene lesionados. Uno de los que tiene opciones de llegar es Unai Núñez el cual puede solventar el problema que tiene el club de Mestalla en el centro de la defensa.

Y es que actualmente, el Valencia CF sólo tiene a César Tárrega como único central disponible. El resto están lesionados. Copete se pierde la temporada por una lesión de menisco. Diakhaby, más de lo mismo, pero por una lesión muscular grave. Eray Cömert tiene una lesión en el lumbar que lo ha dejado fuera de juego por varias semanas y, por último, está Unai Núñez que en principio es baja hasta mediados de abril por una contractura en el isquiotibial.

De este modo, a Carlos Corberán sólo le queda Tárrega como central y está a la espera de si Unai Núñez se recupera de su problema físico. De estar disponible, el central vasco se arriesga una recaída ya que volvería a jugar sin tiempo para aclimatarse. En caso de que Unai Núñez no llegue al entrenador del Valencia CF no le quedaría otra que apostar por otro futbolista de la primer plantilla.

Carlos Corberán maneja la alternativa de Pepelu en la posición de central

Con esta tesitura, el Valencia CF tiene que estar preparado para cualquier escenario durante el partido contra el RCD Mallorca. Carlos Corberán ya piensa en quién puede ser el futbolista que acompañe a Tárrega en el centro de la zaga, siendo uno de los favoritos Pepelu.

El centrocampista ha sido probado en los últimos entrenamientos en la posición de central y está llamado a jugar en dicha demarcación si no se recupera Unai Núñez.

Pepelu, que ha sido titular durante gran parte de la temporada, ha perdido protagonismo hasta el punto de tener ahora un rol residual en el Valencia CF ya que ha disputado 16 minutos en los últimos 7 partidos de LaLiga.