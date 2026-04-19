Guiño de Umar Sadiq a la Real Sociedad: un campeón más, como Mikel Goti, desde la distancia

El delantero se marchó del club vasco durante el pasado mercado de fichajes de invierno debido a que no iba a tener minutos con Pellegrino Matarazzo. El nigeriano uso sus redes sociales para mostrar su alegría por el título de la Copa del Rey que ha ganado el club vasco

La Real Sociedad se proclamó campeona de la Copa del Rey después de superar al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis. Esto hace que el club vasco consiga un nuevo título copero y, por consiguiente, lograr la clasificación para disputar la próxima edición de la UEFA Europa League. La alegría se desbordó en las calles de San Sebastián y de Sevilla, principalmente, pero también hubo felicidad en Valencia en donde Umar Sadiq, que ahora también es campeón de la Copa del Rey, disfrutó de la victoria de la Real Sociedad como un aficionado más.

Umar Sadiq y su guiño a la Real Sociedad por el título de Copa del Rey

Umar Sadiq, ex futbolista de la Real Sociedad, no dudó en felicitar a su antiguo equipo y a los que hasta hace poco eran sus compañeros por ganar la Copa del Rey. El nigerino usó sus redes sociales para compartir una imagen en las que mostraba su felicidad por al club vasco.

Una alegría que es compartida ya que Umar Sadiq, que se marchó al Valencia CF en el pasado mercado de fichajes de invierno, es también campeón de esta Copa del Rey ya que participó en las rondas iniciales, siendo incluso muy importante.

Umar Sadiq, a comienzos de temporada, jugó el partido de primera ronda contra la SD Negreira y también el encuentro de segunda ronda frente al Reus FCR en el cual marcó un gol y dio una asistencia, ayudando, por tanto, a que el equipo vasco siguiera adelante en una competición que, al final, ha terminado ganando.

Umar Sadiq se fue de la Real Sociedad durante el pasado mercado invernal, de manera definitiva, traspasado por unos 5 millones de euros, debido a que el delantero no entraba en los planes de Pellegrino Matarazzo y a que el club vasco estaba deseando darle salida debido a su bajo rendimiento en estas últimas temporadas.

Mikel Goti, otro campeón con la Real Sociedad desde la distancia

Umar Sadiq no es el único ex de la Real Sociedad que se ha proclamado campeón ya que Mikel Goti, actualmente en el Córdoba CF, también ha sido participe de este éxito.

El centrocampista, al igual que el delantero, jugó los partidos de las primeras rondas de este Copa del Rey contra la SD Negreira y el Reus FCR. Mikel Goti marchó un gol en cada uno de estos encuentros, permitiendo que la Real Sociedad pasara rondas y que, ahora a la postre, haya ganado el título.

Al contrario de lo que sucede con Umar Sadiq, Mikel Goti sigue vinculado a la Real Sociedad ya que el centrocampista está jugando en calidad de cedido en el Córdoba CF de Segunda división hasta el final de esta temporada. El de Gorliz, de 23 años, regresará al club vasco para intentar convencer a Pellegrino Matarazzo, su actual entrenador, de que puede tener hueco en una plantilla que tiene una gran cantidad de centrocampistas de calidad. Por tanto, Mikel Goti no lo tendrá nada fácil.