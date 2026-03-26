Terapia de grupo en la segunda sesión de Luis García Plaza

Extensa charla inicial del madrileño para asentar los nuevos conceptos en una jornada con varias ausencias añadidas

El nuevo entrenador del Sevilla FC aprovechó su segunda sesión al frente de la primera plantilla blanquirroja para incidir en la consolidación de las nuevas ideas y conceptos que desea imprimir a sus pupilos a diferencia de la etapa anterior con Matías Almeyda al frente, consciente de que tendrá que repetir su discurso a finales de la semana que viene, cuando regresen a la capital hispalense los jugadores que se han marchado este parón con sus respectivas selecciones nacionales.

Son los casos de los guardametas Örjan Nyland (con Noruega) y Odysseas Vlachodimos (Grecia), el lateral zurdo Gabriel Suazo (Chile), el polivalente Nemanja Gudelj (Serbia), el mediocentro Djibril Sow (Suiza), así como los atacantes Rubén Vargas (también con el combinado helvético), Chidera Ejuke y Akor Adams (ambos con Nigeria). A la sazón, más de medio equipo presumiblemente titular, si no en el Carlos Tartiere por la premura de tiempo, sí en el resto de jornadas de LaLiga que quedan por disputarse.

Tras la extensa charla inicial, que ocupó prácticamente el tiempo concedido a los medios gráficos para captar imágenes, Luis García Plaza dio paso a una serie de ejercicios, ya sin presencia de la prensa y con la intimidad necesaria para no dar pistas a la competencia, como era su deseo, al menos con vistas al debut. Sí se pudieron reseñar varias ausencias añadidas a las de los citados internacionales.

Descartado salvo sorpresa 'Peque' Fernández, que tiene a priori varias semanas más de convalecencia por delante por sus problemas de tobillo, así como un Marcao Teixeira en Brasil y sin visos de poder reincorporarse antes del próximo verano. Además, el sancionado en Oviedo Lucien Agoumé, Kike Salas y César Azpilicueta trabajaron en el gimnasio.

Un pequeño 'impasse' antes de acelerar con vistas al debut

Este viernes, a partir de las 10:00 horas, la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios acogerá la cuarta sesión de esta primera semana de parón de selecciones. La plantilla blanquirroja descansará sábado y domingo para volver al trabajo, si no hay cambio de última hora, el Lunes Santo con el fin de completar hasta cinco sesiones y una última de activación previa al desplazamiento a Oviedo, donde Luis García Plaza tratará de hacer buena la denominación (Domingo de Resurrección). No se descarta aún algún ajuste en clave vespertina para esperar a los internacionales.