Hansi Flick sí tiene miedo

Raphinha está siendo una auténtica máquina de marcar goles para el Barça, pero Hansi Flick tiene un motivo para preocuparse. El brasileño se marcha con Brasil después de un inicio de temporada histórico y los últimos precedentes con su selección no invitan precisamente al optimismo

Raphinha es uno de los jugadores del momento en Europa. Es el máximo goleador del campeonato nacional de liga con 9 tantos en tan solo 6 partidos disputados. Además, en su partido de Champions ante el Feyenoord anotó un doblete. Por lo que ha empezado la temporada de forma espectacular, como un tiro. Tal es así que ha llegado a superar un récord que tenía Messi en el FC Barcelona. A esta altura de la temporada, con 11 anotaciones, es el futbolista que mejor ha empezado una campaña en la historia reciente del club catalán, superando al astro argentino.

Sorprendentemente, Raphinha no está entre los 30 nominados al Balón de Oro. Muchos aficionados no lo entienden, pero sí es cierto que, a pesar de su grandioso papel el curso pasado, tan solo ganó LaLiga y la Supercopa de España. No llegó ni a semifinales de Champions y tuvo un papel muy discreto en el Mundial tras su lesión. Aun así, es líder y capitán de uno de los mejores Barça de los últimos años. Es una pieza importantísima para Hansi Flick.

El miedo de Hansi Flick con Raphinha

Sin embargo, ahora Flick se pone a temblar con la situación de su estrella brasileña. Raphinha ha entrado en la convocatoria de Carlo Ancelotti, como es lógico. Junto a Vinicius Jr., son los estandartes de la ‘verdeamarela’ y los líderes de este cambio generacional que está sufriendo Brasil en la última década. Sin embargo, Hansi Flick no está muy contento con la llamada de Ancelotti a Raphinha.

Raphinha es un jugador que lo juega absolutamente todo, tanto con su selección como con su club. Pero en las dos últimas convocatorias con Brasil, el virus FIFA le ha atacado y Hansi Flick y el Barcelona han sido los principales perjudicados. En marzo de este mismo año, Raphinha se lesionó en el partido ante Francia y lo dejó fuera de los terrenos de juego por más de un mes, en pleno tramo decisivo de la temporada para el Barcelona. En su última concentración con la selección brasileña, en el mundial, también se lesionó en el segundo partido, dejándolo sin mundial y llegando entre algodones al inicio de la temporada con Hansi Flick. En esta ocasión fueron 14 días alejados de los terrenos de juego.

Un parón de selecciones muy distinto

Un calvario es lo que sufre Hansi Flick cada vez que ve cómo Raphinha deja por unos días la ciudad deportiva del FC Barcelona para coger un avión hasta el otro lado del mundo. Por si fuera poco, la exigencia de este parón será aún mayor para los internacionales. Al ser más largo, los combinados nacionales jugarán más encuentros en estos días de parón. Brasil se enfrentará en dos ocasiones a Australia y también jugará un partido ante la India. Además de un largo viaje en avión que tendrán que hacer todos los jugadores que vengan desde Europa.

Raphinha es de los mejores del mundo actualmente y tanto Flick como Ancelotti lo quieren usar siempre que puedan, a pesar de que el futbolista no rote mucho. Sin embargo, el técnico alemán se pone a temblar cada vez que Carlo Ancelotti llama a la Ciudad Deportiva Joan Gamper.