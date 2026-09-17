El duro problema de Raphinha, jugador del Barcelona, en su infancia: "Pedíamos comida en la calle, pensaban que queríamos robarles"

El internacional con Brasil recordó duros momentos antes de convertirse en futbolista profesional: "A veces no podía permitirme el transporte, lo que me hacía llorar, pero la madre de un amigo podía pagar el abono mensual de autobús". El jugador del Barcelona apuntó que "cuando ninguno de nosotros tenía comida, le pedíamos a desconocidos en la calle"

Raphinha se ha consagrado en la élite a sus 29 años. El futbolista, que afronta su quinta temporada en el Barcelona, es uno de los jugadores más importantes de la plantilla de Hansi Flick. Sin embargo, el brasileño ha tenido que pasar por difíciles momentos hasta llegar a lo más alto en este deporte. De esta manera, el delantero recordó, en The Players Tribune, situaciones complicadas de su infancia.

Raphinha: "Cuando creces en un lugar como Restinga, aprendes que no puedes vivir solo"

De esta manera, Raphinha recuerdalo vivido en Brasil: "Mira, cuando creces en un lugar como Restinga, una favela en Porto Alegre, aprendes rápidamente que no puedes vivir solo. Tus amigos se convierten en una segunda familia. Sabes que tarde o temprano necesitarán tu ayuda, y tú también necesitarás la suya. No me refiero a salvarnos unos a otros de la muerte y los cárteles de la droga. A menudo eran las pequeñas cosas".

El brasileño explica que "Restinga está lejos del centro de la ciudad, para algunos partidos teníamos que salir por la mañana y volver por la noche. Muchas veces no teníamos tiempo para comer, un amigo podía compartir algo de comida después del partido. No podía permitirme el transporte, lo que me hacía llorar, porque tenía muchísimas ganas de jugar. A veces la madre de un amigo podía pagar el abono mensual de autobús y ya podías ir".

Raphinha: "La gente nos tenía miedo, pensaban que queríamos robarles"

Además, Raphinha apunta que "cuando ninguno de nosotros tenía comida, le pedíamos a desconocidos en la calle. Tenías que estar desesperado para hacer eso, pero teníamos muchísima hambre. El problema era que la gente nos tenía miedo. Imagínate: acabas de jugar al fútbol, ​​estás sucio y sudoroso, quizás tengas algunas cicatrices y moretones. Pensaban que queríamos robarles. Fue muy triste, solo queríamos probar la comida".

El problema del brasileño también estaba en casa: "Debo añadir que rara vez tuve que mendigar así. Mis padres trabajaban duro para que no nos faltara comida. Pero no éramos ricos. Nuestra casa era tan pequeña que tenía que compartir habitación con mis padres y mi hermano pequeño, ¡y con los perros y los gatos! Menos mal que teníamos mascotas. Siempre me alegraban el día".

Raphinha sorprende con su amistad con Bruno Fernandes: "Me ayudó mucho"

Por otra parte, Raphinha habló de su relación con Bruno Fernandes: "Nuestra amistad empezó incluso antes de que fuéramos compañeros en el Sporting. Cuando supo que iba a ir allí, me envió un mensaje diciendo que tenía muchas ganas de jugar conmigo. Sé que habría llegado al club con mucha timidez si no hubiera conocido a nadie allí, así que me ayudó mucho a adaptarme rápidamente".

Raphinha comentó que "me ayudó muchísimo. En Portugal hablábamos mucho y salíamos a comer. Cuando fui a Rennes, me dio consejos. Es un genio. Cuando iba en el avión a Leeds, me mandó un mensaje diciéndome que mi estilo encajaría en la liga. Y tenía razón otra vez. Estar cerca de él es una inspiración por su forma de ser. En la élite, nunca he visto a nadie trabajar tan duro como él. Sabes que será muy difícil hacer lo que él hace".

Raphinha recuerda su felicidad en el Leeds: "Sentí el amor y cariño de los aficionados"

Por otro lado, Raphinha habló de su etapa en el Leed en una entrevista de 2021, cuando se encontraba en Inglaterra: "Estoy muy feliz aquí. Todos me han recibido con los brazos abiertos: Marcelo, el dueño, los jugadores, el personal, los aficionados. Un amigo me envió la canción. No la entendí del todo, pero tener mi propia canción es un sueño hecho realidad".

El actual jugador del Barcelona reconoció que "la temporada pasada, lo único en lo que pensaba era en jugar ante un Elland Road abarrotado. Me resultaba muy difícil llegar a estadios vacíos, porque los aficionados fueron una parte fundamental de lo que me impulsó a querer jugar en la Premier League".

Raphinha, sobre Ronaldinho: "Me siento afortunado de considerarlo un amigo"

Raphinha, que se han rendido a Hansi Flick, elogió a los aficionados del Leeds: "Pero a todos los aficionados del Leeds, quiero decirles que incluso entonces sentí su amor y cariño. Sinceramente, no puedo expresar con palabras lo agradecido que estoy por la forma en que me recibieron en el club".

El jugador del Barcelona, que viene de hacer un hat-trick, comentó su relación con Ronaldinho: "He coincidido con Ronaldinho muchas veces desde entonces, y me siento afortunado de considerarlo un amigo. ¡Me impresiono aún más ahora que cuando era niño! Es increíble estar con el tipo al que solía ver en YouTube y en la televisión. Incluso ve mis partidos y dice que admira mi forma de jugar. O sea, ¿cómo se le responde a eso?"