30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 6 de agosto de 2026

Suma y siguen los verdiblancos, que sólo han encajado dos goles en sus seis amistosos de pretemporada y acumulan ya tres victorias consecutivas, la última frente a los potentes 'gunners' de Mikel Arteta, con reencuentro como capitán de Héctor Bellerín

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 6 de agosto de 2026

Facundo Bernal celebra efusivamente el tanto de un serio Deossa ante Pablo García.IMAGO

Estadio DeportivoEstadio Deportivo 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 6 de agosto de 2026:

- ARSENAL 1-3 REAL BETIS / DE PRESTIGIO

Triunfo solvente ante el campeón de la Premier y subcampéon de la Champions, con Deossa brillando (golazo y asistencia) como 'falso 9' y Fornals liderando también con tanto y pase decisivo a un Rodrigo Riquelme notable; Isco acumula minutos y se divierte con Antony, que se estrenó al fin

- ROBBIE URE ES EL ELEGIDO

El Sevilla negocia con el Sirius por el joven delantero escocés de 22 años y 1,89, que lleva en Suecia 20 goles y tres asistencias en 20 partidos; está tasado en 9-10 millones de euros

- RENDIDO A MARRUECOS

Infantino apuesta por una final del Mundial 2030 en Casablanca a cambio de los 54 votos alauitas y deja en vilo el sueño de la RFEF de que sea en el Santiago Bernabéu o el Camp Nou

- LO QUE PIDE ALONSO

Cuarenta millones de dólares es la cantidad que un experto financiero de la Fórmula 1 señala que el piloto asturiano ha exigido para renovar hasta 2028 con Aston Martin.

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