Suma y siguen los verdiblancos, que sólo han encajado dos goles en sus seis amistosos de pretemporada y acumulan ya tres victorias consecutivas, la última frente a los potentes 'gunners' de Mikel Arteta, con reencuentro como capitán de Héctor Bellerín

Facundo Bernal celebra efusivamente el tanto de un serio Deossa ante Pablo García.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 6 de agosto de 2026:

- ARSENAL 1-3 REAL BETIS / DE PRESTIGIO

Triunfo solvente ante el campeón de la Premier y subcampéon de la Champions, con Deossa brillando (golazo y asistencia) como 'falso 9' y Fornals liderando también con tanto y pase decisivo a un Rodrigo Riquelme notable; Isco acumula minutos y se divierte con Antony, que se estrenó al fin

- ROBBIE URE ES EL ELEGIDO

El Sevilla negocia con el Sirius por el joven delantero escocés de 22 años y 1,89, que lleva en Suecia 20 goles y tres asistencias en 20 partidos; está tasado en 9-10 millones de euros

- RENDIDO A MARRUECOS

Infantino apuesta por una final del Mundial 2030 en Casablanca a cambio de los 54 votos alauitas y deja en vilo el sueño de la RFEF de que sea en el Santiago Bernabéu o el Camp Nou

- LO QUE PIDE ALONSO

Cuarenta millones de dólares es la cantidad que un experto financiero de la Fórmula 1 señala que el piloto asturiano ha exigido para renovar hasta 2028 con Aston Martin.