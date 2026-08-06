La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 6 de agosto de 2026
Suma y siguen los verdiblancos, que sólo han encajado dos goles en sus seis amistosos de pretemporada y acumulan ya tres victorias consecutivas, la última frente a los potentes 'gunners' de Mikel Arteta, con reencuentro como capitán de Héctor Bellerín
La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 6 de agosto de 2026:
- ARSENAL 1-3 REAL BETIS / DE PRESTIGIO
Triunfo solvente ante el campeón de la Premier y subcampéon de la Champions, con Deossa brillando (golazo y asistencia) como 'falso 9' y Fornals liderando también con tanto y pase decisivo a un Rodrigo Riquelme notable; Isco acumula minutos y se divierte con Antony, que se estrenó al fin
- ROBBIE URE ES EL ELEGIDO
El Sevilla negocia con el Sirius por el joven delantero escocés de 22 años y 1,89, que lleva en Suecia 20 goles y tres asistencias en 20 partidos; está tasado en 9-10 millones de euros
- RENDIDO A MARRUECOS
Infantino apuesta por una final del Mundial 2030 en Casablanca a cambio de los 54 votos alauitas y deja en vilo el sueño de la RFEF de que sea en el Santiago Bernabéu o el Camp Nou
- LO QUE PIDE ALONSO
Cuarenta millones de dólares es la cantidad que un experto financiero de la Fórmula 1 señala que el piloto asturiano ha exigido para renovar hasta 2028 con Aston Martin.