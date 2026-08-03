Dejó un buen recuerdo tras su paso por Las Palmas y, aunque pagaron 22,5 millones de euros por él y en principio no le dejan marcharse, la falta de oportunidades puede forzar la salida de un delantero que gusta mucho en varias direcciones deportivas españolas, entre ellas la bética

El de Oporto prefiere volver a España si sigue sin minutos en Alemania.IG

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 4 de agosto de 2026:

- OBJETIVO FIJO

El Betis insiste por Fábio Silva, desde las pasadas Navidades su gran deseo para la delantera, aunque sigue necesitando que el Borussia Dortmund acepte su salida a préstamo; Villarreal y Deportivo están en la misma situación en LaLiga, la prioridad del portugués

- EL ADIÓS DE JUANLU

El de Montequinto vuelve a Sevilla anticipadamente para ultimar su salida al Bournemouth inglés, que permitirá en Nervión una plusvalía de once millones de euros fijos y otros dos en bonus

- EL MADRID HACE CAJA

La entidad blanca hace oficiales los traspasos al Fulham de Arbeloa de sus canteranos Gonzalo García y César Palacios, que dejan 50 millones de euros en las arcas merengues

- LA MIEL EN LOS LABIOS

El joven tenista madrileño Rafa Jódar pierde en Washington su primera final ATP 500 ante un Taylor Fritz que fue mejor en la reanudación del lunes para terminar llevándose el título.