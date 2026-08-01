30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 2 de agosto de 2026

El Betis de Pellegrini saca adelante un nuevo amistoso gracias a papel de la cantera

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El Betis gana al AlmeríaRBB

Estadio DeportivoEstadio Deportivo 1 min lecturaSin comentarios

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REAL BETIS 1-0 ALMERÍA: MÁGICO

Con mucha cantera y liderados por Isco Alarcón en la segunda mitad, el Betis suma un convincente triunfo en tierras gaditanas

UN RIVAL POR KOCHORASHVILI

El Deportivo se mete, junto al Sevilla, en la pelea por el jugador georgiano

EL REAL MADRID NO ILUSIONA

Con Espí en el césped, los de Mourinho se dejan igualar un 2-0 ante la Fiorentina

EL BARÇA SUMA ADEPTOS

Bisiwu se pone manos a la obra a las órdenes de Flick tras llegar el viernes

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