La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 2 de agosto de 2026
El Betis de Pellegrini saca adelante un nuevo amistoso gracias a papel de la cantera
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La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 2 de agosto de 2026
REAL BETIS 1-0 ALMERÍA: MÁGICO
Con mucha cantera y liderados por Isco Alarcón en la segunda mitad, el Betis suma un convincente triunfo en tierras gaditanas
El Deportivo se mete, junto al Sevilla, en la pelea por el jugador georgiano
EL REAL MADRID NO ILUSIONA
Con Espí en el césped, los de Mourinho se dejan igualar un 2-0 ante la Fiorentina
EL BARÇA SUMA ADEPTOS
Bisiwu se pone manos a la obra a las órdenes de Flick tras llegar el viernes