El Sevilla FC derrota en un amistoso al NEC tras remontar un tanto en contra gracias a los goles de los canteranos Isaac Romero e Ibra Sow. Por su parte, el Real Betis juega un nuevo encuentro de preparación frente a la UD Almería, uno de los grandes aspirantes a conseguir el ascenso a Primera división la siguiente campaña

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 1 de agosto de 2026.@SevillaFC

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 1 de agosto de 2026.

- NEC 1-2 Sevilla: La cantera da la cara

El Sevilla FC derrota al NEC por 1-2 después de remontar un tanto inicial en contra. Isaac Romero e Ibra Sow marcaron los dos goles del triunfo sevillista en un amistoso, por momentos, algo bronco y en el que el equipo de Luis García Plaza demostró falta de acierto para materializar sus ocasiones.

- Real Betis - UD Almería: A ratificar las buenas sensaciones

El Real Betis se enfrenta, a partir de las 20:00 horas, a la UD Almería en un nuevo amistoso de pretemporada en el cual el equipo que entrena Manuel Pellegrini tiene como objetivo lograr una nueva victoria y ponerse al mejor nivel posible de cara al inicio de la próxima campaña.

- Despeja las dudas

Antony asegura que ya está entrenando con sus compañeros y que volverá a jugar con el real Betis pronto.

- Otro fichaje a punto

El Sevilla FC ha acelerado las negociaciones por Fran González para que el canterano del Real Madrid complete la portería.