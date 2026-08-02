30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 3 de agosto de 2026

El Sevilla, que ha vuelto a ganar otro amistoso, pregunta por el turno Enes Unal para la delantera

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 3 de agosto de 2026

El Sevilla, interesado en Enes UnalImago

Estadio DeportivoEstadio Deportivo 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 3 de agosto de 2026

HAY INTERÉS

El Sevilla, en la negociación para el traspaso de Juanlu al Bournemouth, ha preguntado por las condiciones del delantero turco Enes Unal

UTRECHT 0-1 SEVILLA FC: EL ORDEN DEL SEVILLA SACA PETROLEO

Los de Luis García Plaza ganan al Utrecht con un gol de Peque tras un regalo en forma de escandalosa pifia defensiva

FRANJO IVANOVIC DA EL OK AL BETIS

Al joven ariete croata del Benfica le gusta el club verdiblanco, mientras aumenta la competencia por Troy Parrot

RODRI, AÚN MUY LEJOS DEL MADRID

Veinte millones son las diferencias actuales que frenan la llegada del capitán de La Roja

TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A JULIÁN

Aunque el club colchonero sigue cerrado en banda, Flick lo ha elegido como prioridad

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
INICIAR SESIÓN
REGÍSTRATE
¿Tienes cuenta?
Bienvenid@ a Estadio Deportivo
Inicia sesión con:
Registrate con tu usuario de:
O haz login a través de tu e-mail
O registrate con tu e-mail
Nombre
Contraseña
Mostrar contraseñaOcultar contraseña
Seguridad:

¿Olvidaste la contraseña?

Entrar

¿Aún no tienes cuenta? Regístrate

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Restablecer contraseña
Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña
Enviar email
Volver atrás
Volver
Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Icono
Échale un ojo a tu email
Hemos enviado un email a para el restablecimiento de la contraseña.
Si no ha llegado, revisa tu carpeta de spam.
¿No te ha llegado nada aún?
Enviar email