La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 3 de agosto de 2026
El Sevilla, que ha vuelto a ganar otro amistoso, pregunta por el turno Enes Unal para la delantera
La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 3 de agosto de 2026
HAY INTERÉS
El Sevilla, en la negociación para el traspaso de Juanlu al Bournemouth, ha preguntado por las condiciones del delantero turco Enes Unal
UTRECHT 0-1 SEVILLA FC: EL ORDEN DEL SEVILLA SACA PETROLEO
Los de Luis García Plaza ganan al Utrecht con un gol de Peque tras un regalo en forma de escandalosa pifia defensiva
FRANJO IVANOVIC DA EL OK AL BETIS
Al joven ariete croata del Benfica le gusta el club verdiblanco, mientras aumenta la competencia por Troy Parrot
RODRI, AÚN MUY LEJOS DEL MADRID
Veinte millones son las diferencias actuales que frenan la llegada del capitán de La Roja
TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A JULIÁN
Aunque el club colchonero sigue cerrado en banda, Flick lo ha elegido como prioridad