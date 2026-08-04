30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 5 de agosto de 2026

José Ignacio Navarro prosigue con los préstamos y traspasos de algunos de sus principales activos para aclarar el panorama nervionense lo antes posible, reduciendo la deuda existente y las apreturas salariales; el objetivo, que Luis García Plaza pueda hacerse una idea pronto de con quién contará definitivamente

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 5 de agosto de 2026

El punta ya viste sus nuevos colores, mientras que el carrilero y el mediocentro están a punto de hacerlo de rojiazul.IMAGO / Aris FC / ED

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La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 5 de agosto de 2026:

- ACELERÓN

El Sevilla avanza en la 'operación salida' y, tras el rentable traspaso de Akor Adams y el considerable ahorro del adiós de Nianzou, hace oficial la cesión de Rafa Mir al Aris de Salónica y ultima las ventas de Juanlu al Bournemouth (este miércoles viaja a Inglaterra ya) y Sow al Génova (acuerdo por los cuatro millones de su nueva cláusula)

- LA AMBICIÓN DEL 'CUCHO'

"Tenemos un equipazo", dice el delantero colombiano, que aspira a todo con el Betis: "El año pasado conseguí 15 goles, que era el mínimo. En éste quiero hacerlo mucho mejor. Sí tengo un número en la cabeza, pero esta vez no voy a dar pistas"

- A POR NATAN ZÉZÉ

La Real Sociedad avanza por el central zurdo francés de 21 años que milita en el Neom SC saudí ante las complicaciones y la carestía de su primera opción, el ex del Girona Ladislav Krejcí

- ADIÓS A CAMPAZZO

Lejos de ser esa pieza indiscutible de antaño en el Real Madrid, el base argentino será uno de los damnificados: le han colocado en el escaparate y ya tienen preparadas alternativas.

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