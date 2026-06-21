Irrupción de última hora por Deossa que no altera la fecha de su salida definitiva del Betis

El club verdiblanco y Vasco de Gama son optimistas en las negociaciones para el traspaso del colombiano y esperan cerrarlo en la semana que entra a pesar de que Guillermo Almada, que lo hizo campeón, lo ha pedido en el último momento para su nuevo proyecto

El traspaso de Nelson Deossa ha tomado la delantera al de Sergi Altimira tras la poderosa irrupción de un Vasco de Gama inyectado económicamente que ha avanzado notablemente en los últimas días en las negociaciones con el Betis.

De este modo, a esta hora, se respira optimismo en La Palmera en relación a esta operación para cuadrar cuentas antes del 30 de junio, hasta el punto de que todas las partes esperan que el acuerdo se cierra definitivamente en la semana que entra al haber encajado intenciones y apalabrado las condiciones del pase.

Las cifras del avanzado traspaso de Deossa al Vasco de Gama

El montante de la transacción supera los diez millones de euros, lo que le permitirá recuperar la inversión realizada el pasado verano al reclutarlo procedente de Rayados de Monterrey, pero sin ganancia, por lo que el club mexicano se quedará sin el 15% de la plusvalía que se reservó en el acuerdo.

Lo cierto es que en La Palmera no quieren esperar más y dan por bueno no perder dinero después de una primera temporada decepcionante del colombiano en todos los sentidos. Sin embargo, no le han faltado pretendientes al cafetero, con River Plate como uno de los principales, si bien sus ofertas no colmaron las expectativas verdiblancas y Vasco de Gama le ha pasado por la derecha.

Entre tanto, han llamado a la puerta del Betis más candidato, hasta el punto de que, a última hora, con del Vasco de Gama cerca de hacerse con sus servicios, ha surgido una nueva posibilidad.

Irrumpe a última hora el Club América mexicano

Y es que desde México aseguran que Guillermo Almada ha pedido para el Club América el fichaje de Nelson Deossa, al que conoce muy bien. No en vano, el exentrenador del Valladolid y Oviedo lo tuvo a sus órdenes en el Pachuca que se convirtió en campeón de la Concacaf Champions Cup.

El centro del campo azulcrema ha sufrido la baja de Jonathan Dos Santos y probablemente perderá Vinicius Lima y Rodrigo Dourado, por lo que necesita reforzar la zona ancha, para lo que Almada ha pensado en Deossa, si bien la misma información afirma que podría llegar tarde por las conversaciones mantenidas con Vasco de Gama. En cualquier caso, esta irrupción podría ejercer la presión suficiente en favor de los intereses del Betis en la negociación abierta.

Mensaje de Deossa mientras avanza su salida del Betis

Mientras se gestiona su salida, Nelson Deossa ha aparecido en redes sociales con un mensaje para expresar su estado ánimo que resulta significativo. Así, el colombiano, que se quedó fuera de la lista definitiva para el Mundial por su rendimiento en La Cartuja, goza de sus vacaciones en su tierra natal y no dudó en asegurar que está contento en una publicación subida en su Instagram: "Disfrutando y siendo feliz".

La realidad es que a Deossa no se le ha visto cómodo en ningún momento en su periplo en el Betis y él mismo ha dado luz verde para su salida, reforzando la posición de Pellegrini, que poco a poco lo fue apartando de sus planes, y del club, que desea, al menos, recuperar el desembolso hecho en la última ventana estival.