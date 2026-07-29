Fornals, el guante que mece al Betis: revela la conjura de Granada y pisa el acelerador

El castellonense, que puso los centros de los dos primeros goles ante el Olympique de Lyon en el Trofeo Ciudad de La Línea, admite que la derrota del sábado en tierras granadinas provocó un deseo inmediato de resarcirse y celebra salir este miércoles con las mejores sensaciones en lo que va de pretemporada

Pablo Fornals empieza la 26/27 como acabó la 25/26, convirtiendo todo balón que toca en cosas positivas para el Real Betis. Este miércoles ha dado dos asistencias que han derivado en los dos primeros goles de su equipo en la goleada por 4-0 contra el Olympique de Lyon, en la XXXIV edición del Trofeo Ciudad de La Línea. El mediapunta castellonense ha completado una gran actuación en los 60 minutos que le ha dado Manuel Pellegrini y ha reconocido que la derrota en Granada, por intrascendente que fuese, les hizo salir en tierras gaditanas con el cuchillo entre los dientes. El resultado del esfuerzo fueron las mejores sensaciones en lo que va de verano.

Una inyección de confianza tras la derrota en Granada y la falta de pegada contra el Recreativo

"Sí, muy contento en lo personal. El grupo también, obviamente, después de un partido no tan bueno contra Granada, era importante ganar. Es importante para seguir cogiendo sensaciones, en un partido importante contra un equipo potente al que deseo la mejor de las suertes para que estén con nosotros en la Champions en esta edición". "Yo creo que el equipo ha sido muy solvente defensivamente, con portería a cero y teniendo nuestras ocasiones para marcar", ha explicado Pablo Fornals.

El '8' verdiblanco ha atendido a Betis TV unos minutos después de terminar el rotundo 4-0 ante el Olympique de Lyon y ha asegurado que el partido reafirma las buenas sensaciones del plantel en estas semanas de trabajo estival. "Bueno, esas sensaciones las ha demostrado el marcador. Yo te diría que ellos han monopolizado un poco el balón, pero cuando robábamos creo que hemos sido bastante efectivos y con el balón parado también, que es muy importante, pues hemos podido abrir el marcador así".

Fornals dio dos asistencias y tuvo una participación clave en el tercer tanto

"Sí, muy contento, también por eso. Al final, estamos en pretemporada, pero todos queremos tener buenas sensaciones y coger ritmo poquito a poco. Estoy contento de haberlo hecho (dos asistencias) ante un gran rival", ha analizado el internacional español, que después de entrar en las convocatorias previas de Luis de la Fuente se quedó fuera del Mundial 2026 que ha conquistado España a pesar de el enorme nivel que demostró en la 25/26 (9 goles y 9 asistencias).

LaLiga y la Champions exigen la mejor preparación posible

Lo más importante para Fornals es seguir ganando confianza de cara al estreno liguero, que se retrasó hasta el 21 de agosto por la condición de Lo Celso como finalista del Mundial. Así, la primera jornada (Valencia - Betis) fue pospuesta hasta el 25 de agosto y el debut será el 21-A contra la Real Sociedad, en el Estadio de La Cartuja de Sevilla y correspondiente a la jornada 2.

"A partir de ahora los partidos son contra rivales más duros, acabamos con rivales que, si Dios quiere, nos encontraremos por Europa y, lo que digo, a llegar con las mejores sensaciones y de la mejor forma a ese inicio de LaLiga", ha concluido Fornals recordando los próximos compromisos de pretemporada del Real Betis: el próximo sábado volverá a La Línea para medirse con la UD Almería en el quinto 'bolo' estival. El Arsenal FC, el 5 de agosto en Dublín (Irlanda), y el AFC Bournemouth, el 8-A en La Cartuja de Sevilla, serán los dos últimos test.