El Atlético de Madrid, pendiente de Julián Álvarez, Sorloth y Giuliano Simeone

Los tres futbolistas sufrieron diferentes molestias en el partido de ida de semifinales de la UEFA Champions League contra el Arsenal. Se es muy optimista con el delantero argentino quien, a priori, no tiene absolutamente nada en el tobillo y por tanto debería estar en el encuentro de vuelta que se juega el martes

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, no debe tener porblemas para jugar el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League.IMAGO

El Atlético de Madrid regresó al trabajo en la mañana de este jueves con la vista puesta en los dos próximos compromisos que tiene: el partido contra el Valencia CF de este fin de semana y la vuelta de la UEFA Champions League contra el Arsenal que se disputa el martes. Pocas dudas hay que Diego Pablo Simeone hará rotaciones masivas contra el Valencia CF para no forzar ni arriesgar a ningún titular ya que el objetivo es ganar el martes al Arsenal en un partido en el que el Atleti es optimista a la hora de contar, sobre todo, con Julián Álvarez.

Julián Álvarez debería estar en el partido de vuelta contra el Arsenal

El Atlético de Madrid está muy pendiente del estado físico de Julián Álvarez. El argentino tuvo que abandonar el partido de ida de la semifinales de la UEFA Champions League después de sufrir un golpe en el tobillo que le impidió seguir jugando. A pesar de la alarma inicial, el delantero salió por su propio pie de Estadio Metropolitano y todo apunta a que no tendrá problemas para jugar el próximo martes el partido de vuelta.

Donde seguramente no participe Julián Álvarez sea este sábado contra el Valencia CF, ya que se espera que el Atlético de Madrid vuelva a hacer muchas rotaciones para que todos y cada uno de los futbolistas importantes de la plantilla lleguen lo más descansado posibles para el duelo de vuelta de la UEFA Champions League contra el Arsenal.

El Atlético de Madrid con un ojo en Sorloth y en Giuliano Simeone

Julián Álvarez no es el único jugador del que está pendiente el Atlético de Madrid de cara a los próximos partidos que tiene que disputar en estos días ya que Alexander Sorloth y Giuliano Simeone también salieron algo tocados físicamente del encuentro de UEFA Champions League contra el Arsenal.

El delantero noruego estuvo calentando durante el partido contra el Arsenal, pero finalmente no saltó al terreno de juego al comunicar que sufrió unas molestias en los isquiotibiales. El Atlético de Madrid no forzó lo más mínimo al noruego que apunta a descansar contra el Valencia CF en LaLiga, pero sí a estar disponible para la vuelta de semifinales de la UEFA Champions League.

Por último está Giuliano Simeone que fue sustituido en el descanso. En este caso el argentino sufrió un golpe de cadera durante el transcurso del primer partido de semifinales de la UEFA Champions League, pero no debería suponer ningún tipo de impedimento para poder disputar la vuelta.

De este modo, el Atlético de Madrid está pendiente de estos tres jugadores importantes que en condiciones normales tendrían que estar a disposición de su entrenador, Diego Pablo Simeone, para el partido de vuelta de semifinales de la UEFA Champions League que elequipo rojiblanco tiene que disputar contra el Arsenal, en tierras inglesas, el próximo martes.