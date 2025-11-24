Ultimátum de Ernesto Valverde a un Athletic muy tocado: " De perder, te quedas sin margen"

El entrenador del Athletic Club asegura que en caso de no conseguir la victoria ante el Slavia Praga en la jornada 5 de la UEFA Champions League, el cuadro rojiblanco dirá, prácticamente, adiós a la competición

El Athletic Club se la juega en la Champions League con un Ernesto Valverde que llega bajo la lupa a la jornada 5 de la Champions League. Los malos resultados obtenidos en la máxima competición europea en las 4 jornadas anteriores obligan al Athletic a ganar ante el Slavia Praga si quieren seguir teniendo opciones de cara a pasar a los dieciseisavos de final. Es por ello que Ernesto Valverde da un ultimátum a la plantilla del Athletic a la que advierte de lo que ocurrirá en caso de no ganar: "De perder te quedas sin margen".

Ernesto Valverde avisa al Athletic: " De perder, te quedas sin margen"

Ernesto Valverde no se ha andado por las ramas en la rueda de prensa de cara al partido entre el Slavia Praga y el Athletic Club correspondiente a la jornada 5 de la UEFA Champions League y advierte que, en caso de derrota, el equipo puede ir diciendo adiós a la competición europea. "Quedan 12 puntos. Necesitamos ganar si queremos continuar. De perder, te quedas sin margen. No solo cuenta la victoria, sino recuperar buenas sensaciones" comienza diciendo Ernesto Valverde que hace un llamamiento a la plantilla para cambiar el chip y empezar a sumar de tres tras una crisis de resultados que hace al Athletic tocar fondo tras el 4-0 que le endosó el FC Barcelona en la jornada 13 de LaLiga. "Lo de Barcelona fue un golpe duro, con errores que se pagan. Pero tenemos que mirar hacia adelante. Nos quedan cuatro partidos en la Champions y ya cada uno te da o te quita mucho", subraya Ernesto Valverde que no asegura la titularidad a Nico Williams, que terminó el choque frente al Barcelona con molestias. "No sé si va a empezar de inicio o si participará después. Se quedó un poco dolorido después del esfuerzo del partido ante el Barça y tenemos que regular eso", aclaraba el 'Txingurri'.

Valverde alerta del peligro del Slavia Praga

Sobre el Slavia Praga, el técnico del Athletic Club advirtió que "siempre" le ha gustado ese equipo y admira "el trabajo como entrenador de Trpisovsky", que lleva nueve años al frente del conjunto checo. "Es la cuarta vez que coincidimos, a mí siempre me ha gustado mucho el Slavia. El año pasado decía a todos que no quiero que me toque el Slavia porque sé que son muy fuertes. Este año igual, tampoco quería jugar contra ellos, aunque este año toda la gente de Bilbao ya les conocía", recordó el entrenador del Athletic el partidazo del Slavia la pasada temporada en San Mamés, aunque acabó perdiendo por la mínima con un gol de Nico Williams. "Admiro el trabajo de Trpisovsky porque lleva muchos años aquí y elige a jugadores con un punto y un espíritu altísimo. Me encanta la fortaleza con la que juegan y la forma de ir siempre a por el partido sin mirar atrás. Los partidos ante el Slavia son siempre partidos durísimos, con un ritmo terrible y mucha ida y vuelta sin pausa", añadió el técnico rojiblanco en la rueda de prensa previa al encuentro en el Fortuna Arena, escenario del partido.