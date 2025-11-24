Trpisovsky, entrenador del Slavia Praga, acude al rescate de Ernesto Valverde en un momento delicado para el Athletic Club

El entrenador checo echa un cable a Ernesto Valverde en su momento más bajo en el Athletic Club que sigue cosechando malos resultados en LaLiga y en la Champions League

La situación del Athletic Club empieza a ser insostenible. La temporada, que arrancó de manera ilusionante en San Mamés con tres triunfos consecutivos en LaLiga, se ha vuelto una pesadilla para el club rojiblanco que ha tocado fondo con la derrota por 4-0 en el Spotify Camp Nou ante el Barcelona. El Athletic está en un momento muy bajo y Ernesto Valverde es uno de los señalados, aunque de cara al partido de la jornada 5 de la UEFA Champions League, Trpisovsky, entrenador del Slavia Praga, acude al rescate del técnico rojiblanco.

El contexto deportivo actual del Athletic, en cuanto a resultados, es muy negativo y la cara de Ernesto Valverde empieza a aparecer en la diana rojiblanca. La gestión del equipo y el juego del equipo no convence ni a la afición ni al propio Ernesto Valverde que se muestra apagado en el banquillo bilbaíno. Su figura empieza a estar en entredicho, aunque sigue teniendo grandes valedores como el entrenador de su próximo rival en la Champions League, que reafirma la presencia del 'Txingurri'. "Tenemos una historia juntos. Ernesto es un chico muy majo que ha jugado en grandes clubes y su currículum es una excelente carta de presentación. Al ver al equipo, se nota inmediatamente que es él quien lo entrena. Me gusta su tranquilidad y la perspectiva que tiene durante los partidos", señala Trpisovsky en la previa del duelo entre el Athletic Club y el Slavia Praga. "Tengo muchas ganas de verlo. Siempre le hemos puesto los partidos difíciles. Creo que volverá a ser así y hablaremos después del partido", sentenció acerca del tema el técnico checo.

Los resultados cosechados por el Athletic Club

Y es que los últimos resultados cosechados por el Athletic Club evidencian una crisis que parece no tener fin en San Mamés. El comienzo de temporada fue idílico para el Athletic Club que logró 3 victorias en los primeros 3 partidos de LaLiga. A partir de la derrota frente al Alavés, todo fue a peor y, actualmente, en LaLiga, acumula 17 puntos. Sin contar los 9 puntos logrados al principio, el Athletic Club ha sumado en 10 jornadas 8 puntos y tan solo ha ganado 2 partidos, empatando otros dos y perdiendo 6. En la Champions League, la situación no es muy diferente ya que de 4 encuentros el Athletic ha perdido 3 y ganado 1, ante el Qarabag.