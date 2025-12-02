Pellegrini condena lo ocurrido en el Sevilla - Betis: "Empaña el derbi"

El técnico chileno, que dos días después no pudo ocultar su alegría por el triunfo en Nervión, opinó sobre el lanzamiento de objetos que provocaron la suspensión

Como no podía ser de otro forma, pese a que ya se encuentra centrado en la cita copera, Pellegrini se refirió a la victoria en el derbi y a los incidentes que se produjeron en el Ramón Sánchez-Pizjuán con el lanzamiento de objetos al césped y su suspensión temporal.

“El equipo llega muy bien a la Copa, el haber sumado tres puntos nos deja con la ilusión de poder acercarnos a los puestos de adelante. Ahora toca centrarse en la Copa. Hay que ir con la conciencia de olvidar lo del domingo", insistió el chileno, que no pudo ocultar su alegría ni la satisfacción de haber hecho felices al beticismo.

Pellegrini, feliz por la alegría de los béticos tras el derbi

“Lo disfrutamos más porque vemos la alegría de toda la hinchada y eso es muy grande. Son tres puntos en el lado matemático, pero una alegría muy grande para la gente. Sabemos que los derbis son partidos especiales, no se pueden tomar igual al resto, pero son tres puntos. Era importante ganar para seguir en ese quinto lugar", apuntó el míster, que incidió en la necesidad de pasar página, porque la Copa es una gran oportunidad.

"Es un camino corto para conseguir más cosas, para jugar Europa y la Supercopa. Como siempre, debemos de intentar replicar esa mentalidad que nos permitió ganar la Copa del Rey, con seriedad", apuntó el chileno, que, no obstante, continuó hablando del derbi y del desagradable capítulo vivido en la recta final que hicieron que el árbitro, Munuera Montero, parase el choque durante unos minutos, hechos sobre los que Pellegrini ofreció su opinión.

El chileno, contundente con el lanzamiento de objetos

“Lo veo como algo que sucede en muchos estadios y que no debería de suceder", apuntó Pellegrini, que entendió la decisión del árbitro jiennense: "Hay un protocolo. Creía que por tres minutos se podía seguir jugando, pero el árbitro nos confirmó que se tenía que parar durante diez minutos". Además, condenó tajantemente el lanzamiento de objetos: "Se puede tener buena o mala intención, pero con una botella se puede hacer daño a un jugador y empaña lo que puede ser el derbi”

Igualmente, se le preguntó sobre qué le dice a todos aquellos que le han criticado por no ganar derbis. ���No les digo nada, las críticas son bien recibidas. Cada uno puede pensar lo que estime oportuno. Hacía mucho que no se ganaba allá y estoy contento por la hinchada”, apuntó el chileno, que se ha impuesto en dos duelos cainitas consecutivos.