Europeo de cross de Lagoa 2025: españoles, opciones de medalla, horarios y dónde ver por TV el Campeonato de Europa de campo a través

La localidad lusa de Lagoa acoge el Europeo de cross, al que España acude con un gran equipo y con el sueño de superar su tope de seis medallas

Con un Thiery Ndikumwenayo que quiere mejorar su bronce del pasado año, con un potente relevo mixto liderado por Mohamed Attaoui y Esther Guerrero o con un equipo femenino sub 23 que aspira al doblete, España llega con optimismo al Europeo de campo a través que se celebra en Lagoa (Portugal) y en el que los hispanos sueñan con superar su tope de 6 medallas logrado hace una década. Aunque, por lo pronto, se conforman con mejorar las tres que consiguieron el pasado año.

El francés Jimmy Gressier, tras la ausencia de última hora del noruego Jakob Ingebrigtsen, y la italiana Nadia Battocletti parten como favoritos para la victoria absoluta en unos Europeos de cross de que acoge Portugal por cuarta vez y que se celebran en un pequeño parque urbano de reciente construcción en el barrio de Parchal de Lagoa, en el Algarve luso. Con una longitud de 1.510 metros, el circuito se inauguró el pasado 31 de octubre y pasó la prueba con el provincial de cross y los nacionales de Portugal.

Junto a Jimmy Gressier aparecen como alternativas el suizo Dominic Lobalu y el español Thierry Ndikumwenayo, así como un José Carlos Pinto que ganó en este mismo circuito hace dos semanas y llevará esa experiencia. En el cross femenino, aparte de la italiana Nadia Battocletti, clara favorita tras lograr dos medallas en los Mundiales de Tokio 2025, no se puede dejar de lado a la cuatro veces campeona Yasemin Can, a la británica Megan Keith, a la belga Jana Van Lent o a la local Mariana Machado, quinta el pasado año.

La selección española acude con un potente equipo en todas las categorías, aunque tiene especiales esperanzas en la prueba masculina, en el relevo mixto y en categoría sub 23. Thierry Ndikumwenayo, que el pasado año rompió sete años de sequía con un bronce, lidera la delegación, que también cuenta con Ilias Fifa, Said Mechaal o con Dani Arce. En féminas, España va de tapada, con Majida Maayouf, la plusmarquista española de maratón, como referente y con olímpicas como Idaira Prieto o Carolina Robles.

A priori, las máximas opciones están en categoría sub 23, con la onubense María Forero, que ya ganó el Europeo en sub-20 y la plata el año pasado, y con la subcampeona de Europa de 3.000 metros obstáculos Marta Serrano. Y en un relevo mixto en el que no sólo están Mohamed Attaoui y Esther Guerrero, sino también el campeón europeo de 800 en 2022 Mariano García y la joven de 18 años Marta Mitjans, que marcó 1:59.88 en 800 este verano.

Selección española en el Europeo de cross de Lagoa 2025

Cuarenta atletas, 20 mujeres y 20 hombres, forman el potente equipo español que la Dirección Deportiva de la RFEA anunciaba hace unos días para este Europeo de cross 2025.

Absoluto masculino (7,3 km): Thierry Ndikumwenayo, Ilias Fifa, Said Mechaal, Aarón Las Heras, Daniel Arce y Abdessamad Oukhelfen.

Absoluto femenino (7,3 km): Majida Maayouf, Idaira Prieto, Carolina Robles, Ángela Viciosa, Isabel Barreiro y Carla Gallardo.

Sub-23 masculino (5,8 km): Rubén Leonardo, Martín Segurola, Mesfin Escamilla, Ciro Martín, Jaime Migallón y Aleix Vives.

Sub-23 femenino (5,8 km): Jihad Essoubai, María Forero, Marta Serrano, Mireya Arnedillo, Rocío Garrido y Jimena Blanco

Sub-20 masculino (4,2 km): Andrés Lara, Óscar Gaitán, Alejandro Ibáñez, Guillermo Sánchez, Ander Aramendi y Mario Palencia.

Sub-20 femenino (4,2 km): Inés Herault, María Viciosa, Claudia Gutiérrez, Mara Rolli, Sandra González y Andrea Buenavida.

Relevo mixto: Mohamed Attaoui, Mariano García, Esther Guerrero y Marta Mitjans.

Horario del Europeo de cross 2025 de Lagoa

Estos son los horarios del Europeo de cross 2025 que va a acoger la localidad portuguesa de Lagoa:

10:30 horas - Sub-20 F (4,2 km)

11:00 horas - Sub-20 M (4,2 km)

11:26 horas - Sub-23 F (5,8 km)

12:00 horas - Sub-23 M (5,8 km)

12:30 horas - Relevo mixto (4 x 1.500 m)

13:00 horas - Absoluto F (7,3 km)

13:41 horas - Absoluto M (7,3 km)

¿Dónde ver por TV el Europeo de cross de Lagoa 2025?

RTVE tiene los derechos en España del Europeo de campo a través y es la que habitualmente televisa el cross en nuestro país. En este caso, el Europeo de cross de Lagoa 2025 se podrá ver por Teledeporte y por RTVE Play a partir de las 10:30 horas.