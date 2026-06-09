El fútbol saudí medita lanzarse a por Raphinha con una imponente oferta

Los árabes ya intentaron hace dos años el fichaje del brasileño y ahora podrían multiplicar por cuatro su actual salario y pagar al Barcelona 80 millones de euros

El fútbol saudí sigue desde hace tiempo a Raphinha, extremo del FC Barcelona que estos días se encuentra concentrado con la selección de Brasil para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Los árabes no se olvidan del barcelonista y estarían dispuestos unas importantes cantidades de dinero para hacerse con el jugador.

El interés por Raphinha de la Saudi Pro League viene de lejos. Ahora, según Mundo Deportivo, valoran la posibilidad de lanzarse en este verano por el brasileño y tentar tanto al jugador como el FC Barcelona. Serían el Al Hilal y Al Nassr, los dos equipos más importantes y con mayor músculo financiero de Arabia.

El Al Hilal y Al Nassr, apoyados por el fondo saudí, son los interesados en Raphinha

El poderío de estos equipos en el capítulo económico queda fuera de toda duda y están apoyados por el PIF, fondo saudí. Así podrían tratar de convencer a Raphinha con una oferta al futbolista que elevara por cuatro sus emolumentos que percibe en la actualidad en el FC Barcelona. Evidentemente en lo deportivo no podrían competir.

Claro que esa oferta también podría llegar al FC Barcelona con una suculenta propuesta que podría rondar los 80 millones de euros. Una complicada tesitura dado la importancia que tiene Raphinha en los esquemas del equipo entrenado por Hansi Flick como ha quedado evidenciado.

El movimiento no se ha iniciado pero el fútbol saudí quiere potenciar más aún su competición y la locura en Arabia por Raphinha es evidente. Unos planes que habrá que esperar para ver si se producen con un futbolista que aún tiene dos años más de contrato con el Barcelona después de su última renovación.

Raphinha reconoció que hace dos veranos estuvo tentado por el fútbol árabe

No es la primera vez que el fútbol árabe se fija en Raphinha. Hace dos veranos ya lo intentó, justo antes de que Flick llegara al banquillo del Barcelona. Finalmente el brasileño se decidió quedar y encajó a la perfección con el técnico alemán.

Raphinha, por aquel entonces, reconoció que fue tentado y cómo lo vivió. "La oferta que recibimos de Arabia Saudí me tentó muchísimo. Habría resuelto no sólo mi vida personal, sino también la de mis padres, mi hijo y mucha gente. Llevo jugando al fútbol desde los 15 años, he pasado por momentos buenos y malos en todas partes, así que llegó un momento en que pensé que era hora de cuidar de mí mismo y de mi familia. Obviamente, pensamos en irnos del Barcelona. Pensé que quizá era el momento de irnos, pero luego hablamos con Flick y consiguió convencerme de que me quedara", dijo en la ESPN.

Los números de Raphinha con el FC Barcelona son llamativos desde que llegara al club catalán en el verano de 2022. Son cuatro temporadas en las que el brasileño ha disputado un total de 177 partidos con la elástica azulgrana, en los que ha anotado 137 goles y ha ofrecido 97 asistencias. Números que mantienen despierto el sueño de los árabes.