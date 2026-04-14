Arrancan las obras de construcción del nuevo Estadio Benito Villamarín

Una vez cumplimentados todos los trámites burocráticos y administrativo, la maquinaria ya ha entrado en acción en el recinto verdiblanco para llevar a cabo en un primer lugar los trabajos de excavación y la ejecución del sistema de contención de tierras

Las obras de construcción del nuevo Estadio Benito Villamarín ya están en marcha. Así lo ha hecho público la propia entidad verdiblanca a través de un comunicado en el que ha indicado que la primera fase de esta actuación ha arrancado "una vez que todos los trámites burocráticos y administrativos han quedado debidamente cumplimentados".

"El Real Betis adjudicó a ACCIONA la realización de estas primeras actuaciones que se desarrollarán ya desde este mes de abril y que incluyen los trabajos de excavación y la ejecución del sistema de contención de tierras mediante muros pantalla para permitir la construcción de los niveles bajo rasante. En paralelo a estas actuaciones, se continuará con el desarrollo del proceso colaborativo, un plan de acción mediante el cual ambas partes trabajarán de forma conjunta para potenciar el diseño del nuevo recinto y optimizar plazos y costes", añade la nota remitida a los medios.

Así será la segunda fase de las obras

Por su parte, "ya en la segunda fase se acometerán las obras de construcción en sí resultantes del mencionado proceso colaborativo, y que contempla la construcción de la nueva grada de Preferencia, obras de mejora en las gradas ya existentes -Gol Norte, Fondo y Gol Sur-, el desarrollo del edificio anexo de uso terciario, aparcamientos subterráneos bajo la grada de Preferencia y del propio edificio anexo, así como la ejecución de la cubierta y la fachada vertical para el conjunto del estadio".´

"El proyecto del nuevo Estadio Benito Villamarín arrancó el pasado verano con el desmontaje de las estructuras e instalaciones de la grada de Preferencia, demolición de sus tres tribunas y la escalera de Voladizo, con la posterior clasificación y retirada de residuos, un proceso que se desarrolló durante los últimos meses del año 2025 y que fue ejecutado por la empresa Erri Berri", contin

Todo preparado para causar las menos molestias posibles a los vecinos

"Las obras se ejecutarán en un entorno urbano con viales de circulación habitual, por lo que la planificación de los trabajos tendrá en cuenta las condiciones de movilidad y la gestión del ruido durante la construcción con el objetivo de generar el menor impacto posible en el barrio de Heliópolis", se acalara también desde el club verdiblanco.

"Con esta remodelación integral, el Real Betis pretende convertir al Estadio Benito Villamarín en un punto de referencia de la ciudad de Sevilla con un nuevo edificio icónico y, sobre todo, mejorar la experiencia y la comodidad de los aficionados con renovados accesos y servicios, gradas más verticales, nueva cubierta, tecnología moderna y amplias zonas de restauración", sentencia el comunicado acerca de unas obras que está previsto que finalices en mayo de 2028.

Con la positiva experiencia de la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo

Además, el Real Betis ha recordado que "ya trabajó hace varias temporadas con ACCIONA en la construcción de la nueva Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, una instalación que ha impulsado el desarrollo de la cantera verdiblanca en los últimos años". En ella, además de los diferentes terrenos de juego, zonas deportivas y el edificio multifuncional para oficinas, gimnasio y servicios médicos, la citada empresa siguiendo la política medioambiental del club y su programa Forever Green, se implementó "un diseño bioclimático con ventilación natural, sistemas eficientes de reducción de consumo, reutilización del agua para riego, empleo de energías renovables, integración paisajística y bajo mantenimiento en una apuesta pionera por la sostenibilidad".