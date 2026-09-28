Situación extraña para Vlachodimos en Grecia con beneficio para el Sevilla: "Es una decisión justa"

Indiscutible en Nervión, Odysseas se ha encontrado con un rotundo cambio de rol en la portería de Grecia que evita riesgos a los nervionenses y que es respaldado en su país por una sencilla razón

Vlachodimos, durante el calentamiento del Alemania-Grecia, en el que fue suplente. IMAGO

Odysseas Vlachodimos se ha acostumbrado a la condición de titular indiscutible por el rol de protagonista que disfruta en Nervión prácticamente desde que llegó y que se ha ganado a pulso. El curso pasado no tardó en arrebatarle el puesto a Nyland y en el actual, tras la magnífica gestión de José Ignacio Navarro para conseguir una nueva cesión, su sitio lo tenía asegurado pese al fichaje de Fran González.

En el presente curso, como cabía esperar, lo ha jugado absolutamente todo y, salvo excepciones puntuales, ha vuelto a exhibir la seguridad que provocó que el Sevilla hiciera un esfuerzo para retenerle. Por ende, salvo que se lesione, será intocable más allá de la Copa del Rey, donde habrá rotaciones en la portería.

Odysseas, suplente en los dos partidos de Grecia

Por ello, ahora se ha enfrentado en una situación extraña para él en los últimos tiempos cuando ha salido del Sevilla para concentrarse con Grecia, al encontrarse que ha perdido la titularidad en el combinado griego.

No en vano, en los dos primeros partidos de su combinado, correspondientes a la Nations League, el seleccionador, Ivan Jovanovic ha alterado el orden en la portería con la entrada como titular de Konstantinos Tzolakis, joven portero de 23 años que milita en el Hull City inglés.

De ese modo, Odysseas ha sido suplente en las citas con Serbia y Alemania, saldadas ambas con victorias helenas con un solo gol recibido, y todo apunta a que podría ser el nuevo 'statu quo' de la portería griega después de que el sevillista recuperase el pasado octubre la titularidad por su protagonismo en Nervión.

El segundo plano de Vlachodimos favorece a Sevilla

Desde entonces, el sevillista partió de inicio en cinco de los siete choques griegos, entre ellos el último antes de este largo parón. Entre medias, en dos amistosos, Jovanovic había avisado de la pujanza de Tzolakis, lo que ahora se ha convertido en una realidad amarga para Vlachodimos, nueve años mayor que su rival.

Una suplencia que en cierto modo beneficia al Sevilla tanto en cuanto existen menos riesgos de que se puede lesionar si no se enfunda los guantes y que volverá con ganas de recuperar su papel de protagonista, aunque lógicamente estará dolido por haber perdido, de momento, el sitio en su selección.

El cambio de portero, decisión respaldada en Grecia por la proyección de Tzolakis

Lo cierto es que la decisión de Jovanovic no ha sido mal recibida en Grecia, donde los expertos en selección consultados por ESTADIO Deportivo, respaldan este cambio en la portería, no por falta de confianza en Vlachodimos, sino por el empuje y juventud de su competencia.

"Es una decisión justa, porque aunque Odysseas está a buen nivel, Tzolakis es un portero que tiene mucho futuro y está en muy buena forma en el Hull City. Ahora mismo, Tzolakis es el número 1 para el entrenador", señala a esta redacción el periodista griego Dimitri Vergos, que destaca la buena salud de la portería helena.