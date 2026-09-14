¿Qué está pasando con Axel Tape y su incorporación en el Levante?

El Levante ya ha dado minutos a diez de sus once fichajes de verano. Los estrenos de Ratkov y Ndukwe ante el Barcelona dejan a Axel Tape como el único refuerzo que aún no ha debutado en LaLiga

El encuentro ante el Barcelona, pese a terminar con derrota para el conjunto de Luís Castro por 2-4, dejó también dos estrenos. El primero fue el de Petar Ratkov, que apareció en el once inicial del Levante. El delantero serbio, cedido por la Lazio, tuvo así su primera oportunidad con la camiseta granota después de incorporarse durante el pasado mercado. Su debut llegó además como titular y ante uno de los grandes de la competición.

Ratkov no fue el único fichaje que tuvo su estreno frente al equipo azulgrana. En el tramo final del partido llegó el turno de Ifeanyi Ndukwe. El defensa austríaco, cedido por el Liverpool, saltó al terreno de juego y sumó sus primeros minutos como jugador del Levante. Los dos movimientos sirvieron para reducir prácticamente a cero la lista de incorporaciones que todavía no habían participado en el campeonato. Solo queda un nombre por aparecer.

Tape, el único fichaje que sigue esperando

Ese nombre es el de Axel Tape. El central francés, cedido por el Bayer Leverkusen, todavía no ha debutado con el Levante y se convierte en el único refuerzo del verano que permanece sin minutos después de las cinco primeras jornadas.

La situación de Tape contrasta con la del resto de fichajes, ya que Luís Castro ha ido dando oportunidades a prácticamente todas sus incorporaciones desde el comienzo del curso. Algunos han tenido un papel más importante que otros, pero todos salvo el francés ya saben lo que es jugar un partido de LaLiga con el conjunto valenciano. Tape no es, sin embargo, el único futbolista de la primera plantilla que todavía no ha participado esta temporada. El portero Pablo Campos y el central Jorge Cabello tampoco han disputado minutos, aunque no forman parte de las once incorporaciones realizadas durante este verano.

Ocho fichajes ya habían tenido minutos

Antes de que Ratkov y Ndukwe aparecieran ante el Barcelona, otros ocho refuerzos ya habían pasado por los planes de Luís Castro. Enzo Bardeli, Mathew Ryan, Aïssa Mandi, Yanis Musuayi, Hugo Sotelo, Manu Sánchez, Thiago Fernández y Dani Requena habían participado en las cuatro primeras jornadas del campeonato.

Entre ellos, además, dos ya habían adquirido protagonismo suficiente como para formar parte del once inicial ante el Barça. Hugo Sotelo y Dani Requena fueron titulares en el Ciutat de València, confirmando que algunas de las nuevas piezas ya cuentan con peso dentro de la rotación del técnico portugués.