Hansi Flick aclara su postura con la plantilla del Barcelona: "Es mejor que la temporada pasada"

El técnico del Barcelona, en la previa del choque contra el Levante de LaLiga EA Sports, habló en rueda de prensa sobre el estado del equipo y el arranque de competición: "Estamos muy contentos de jugar a este nivel, pero sabemos que hay que demostrarlo en cada partido"

Hansi Flick ha comparecido en la previa del encuentro contra el Levante en el Ciutat de Valencia. El técnico del Barcelona ha elogiado el arranque de temporada en LaLiga EA Sports, con victorias ante el Elche, Athletic Club, Rayo Vallecano y Valencia, además de contra el Feyenoord. En este sentido, el alemán se ha desecho en elogios con sus jugadores: "Es una plantilla equilibrada, viendo los partidos estamos mejor que el curso pasado".

Hansi Flick: "Estamos muy contentos de jugar a este nivel"

De esta manera, Hansi Flick se mostró satisfecho del trabajo de los suyos: "Estamos muy contentos de jugar a este nivel, pero sabemos que hay que demostrarlo en cada partido. Sabemos de nuestra calidad, pero hay que mantener la mentalidad, el foco, la intensidad...Nuestro objetivo y lo que queremos es ser mejores cada día, que todo el mundo tenga hambre para mejorar".

Sobre las rotaciones ante el Levante, Hansi Flick apuntó que es "es parte del juego. Los jugadores tienen que aceptarlo. En cada posición tenemos dos o tres jugadores que pueden jugar y eso hay que aceptarlo. El otro día contra el Feyenoord estuve muy satisfecho. Estamos en un buen momento y tenemos que seguir así".

Hansi Flick y los elogios de Cesc Fàbregas: "Yo también estoy impresionado con el Como"

Hansi Flick valoró al Como de Cesc Fàbregas: "Estamos centrados en lo que tenemos en nuestras manos. Yo también estoy impresionado con el Como de Cesc. Vi el partido contra el Leipzig y lo hicieron muy bien. Nosotros pensamos solo en el partido que viene. Es importante tener esta mentalidad de ir partido a partido. Estamos en un buen camino, pero es un largo recorrido hasta el final de temporada". Por otro lado, el técnico del Barcelona comentó sus sensaciones con las opciones en la delantera del Barcelona: "Tenemos tres perfiles diferentes. Puede jugar también Adeyemi, Dani Olmo, Fermín o Gordon. Hay muchas opciones. Rapha está jugando fantástico, a otro nivel. Es increíble. Es uno de los mejores del mundo".

Hansi Flick, sobre el fichaje de Hamza Abdelkarim: "Es un perfil diferente en este equipo"

Hansi Flick también fue preguntado por el fichaje de Hamza Abdelkarim: "Es un jugador que rindió en la pretemporada, compite con el resto de jugadores en esta posición. Es un perfil diferente en este equipo. Es un gran activo de futuro para el club y lo queríamos en el equipo".

Sobre los cambios en la plantilla, el alemán aclara que "es mejor que la temporada pasada. Siempre hablamos del ataque, pero también es importante en defensa. Cuando veo atrás con Rodri o Bernal o en el medio. Después del Mundial, Cubarsí está fantástico. Está con confianza, concentrado. Ha mejorado físicamente. Es muy importante para esta posición. También nuestro número uno está haciendo un gran trabajo".

Hansi Flick: "Es una nueva filosofía, tenemos en cuenta los movimientos que hacen los jugadores"

Por otra parte, Hansi Flick analizó los cambios en el Barcelona: "Es una nueva filosofía. Tenemos en cuenta los movimientos que hacen los jugadores en el campo. Han llegado nuevos entrenadores, pero la calidad que tiene el equipo y el trabajo es bueno. La energía es muy positiva. Todos los jugadores pueden notarlo. Estamos a un alto nivel".

Además, fue preguntado por la satisfacción de la afición por su renovación: "Sólo soy el entrenador. Son los futbolistas los que juegan. Por ahora va todo bien, estoy contento. No soy la pieza más importante del club, son los jugadores. Por su mentalidad y actitud".

Hansi Flick, sobre LaLiga: "Ganarla tres veces seguidas sería increíble"

Por último, Hansi Flick habló del cambio mental entre la Champions League y LaLiga, dónde vienen de ganar al Feyenoord: "No ha cambiado nada. Este año quieren ganar la Champions League. Es nuestro objetivo. Pero también es importante LaLiga. Ganarla tres veces seguidas sería increíble. Para mí es más como entrenamos cada día, lo que demostramos y mantenernos en buena forma".

Además, el técnico del Barcelona, que habló de los árbitros, comentó que "tenemos muchos expertos atentos para apoyarles para que estén en la mejor forma para el próximo partido. Puedes ver el nuevo gimnasio, que acabará pronto, y tendremos más espacio para hacer cosas mejores para la recuperación. Paso a paso, esto no tiene que ver solo con que tienen que hacer los jugadores. Hay que hacer cosas por ellos".