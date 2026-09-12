Valdano estalla con la decisión con Pedri en el Balón de Oro: "Es una vergüenza"

El argentino fue tajante, en declaraciones en Movistar, sobre la ausencia del futbolista canario del Barcelona entre los nominados al prestigioso premio que entrega anualmente France Football, dónde también destaca la falta de Raphinha: "Estoy muy ofendido"

Las nominaciones finales al Balón de Oro han dado mucho de qué hablar, tanto por los que están presentes en la lista, como las principales ausencias. Entre ellas, cabe destacar la falta de Pedri o Raphinha. El primero ha sido uno de los líderes de la selección española, campeona del mundo 2026. Además, el canario fue clave para la conquista de la pasada Liga EA Sports y la Supercopa de España ganada por el Barcelona en la 25/26.

Por ello, diferentes voces en el mundo del fútbol se han pronunciado tras la decisión que ha tomado France Football, que entrega el Balón de Oro, con la figura de Pedri. Uno de ellos ha sido Jorge Valdano. El argentino ha estallado, en declaraciones en Movistar, sobre la ausencia del futbolista del Barcelona entre los nominados por el prestigioso premio. El exjugador ha reconocido que "es una vergüenza".

Jorge Valdano deja clara su postura con Pedri y el Balón de Oro

De esta manera, Jorge Valdano ha sido muy claro hablando sobre la figura de Pedri. El argentino valoró la decisión del Balón de Oro con el jugador del Barcelona en la previa del partido de los de Hansi Flick ante el Feyenoord de UEFA Champions League: "Estoy muy ofendido con que Pedri no esté entre los 30 nominados al Balón de Oro. Es una vergüenza francamente, para perderle el cariño al Balón de Oro".

Pedri, en cualquier caso, ha comenzado la temporada en el Barcelona en un gran estado de forma. El centrocampista ya ha repartido dos asistencias, ante el Athletic Club y Feyenoord, el pasado miércoles. Vio puerta en la goleada de los de Hansi Flick frente al Valencia en Mestalla. El canario es un fijo en el once titular, empezando de inicio en cuatro de los cinco choques que ha disputado el equipo azulgrana hasta el momento.

Deco: "Es un escándalo mundial que no estén Pedri y Raphinha en la lista"

Al igual que Jorge Valdano, Deco, director deportivo del Barcelona, se pronunció por su postura con el Balón de Oro: "Creo que Lamine es el gran candidato. Ha ganado con el Barça y es campeón del mundo. Fue clave la temporada pasada y ha sido el mejor de la Liga. No veo ninguna duda. A mí me gusta el fútbol. Es como cuando ganaba Leo y Leo era el mejor. En este caso no hay mucha discusión".

Además, el director deportivo del Barcelona fue tajante en torno a la ausencia de Pedri en la lista de los nominados al Balón de Oro, al igual que la de Raphinha, que está siendo uno de los mejores jugadores actualmente en el equipo de Hansi Flick: "Para mí es un escándalo mundial que no estén Pedri y Raphinha en la lista. Hay injusticias que se cometen. Que Pedri no esté, con su talento, me parece incomprensible".

Pedri busca responder a la elección del Balón de Oro

Pedri pone el foco en la que está siendo su séptima temporada en el Barcelona. El centrocampista arranca un ilusionante curso, con Hansi Flick al frente, rodeado de nuevas incorporaciones, sobre todo la de Rodri Hernández, compañero también en la selección española. El canario apunta a ser uno de los elegidos por el técnico alemán en los grandes partidos del equipo azulgrana, junto con el exjugador del Manchester City.

Pese a no estar en los nominados al Balón de Oro, Pedri seguirá destacando tanto en el Barcelona como con la selección española de Luis de la Fuente, que dará su primera convocatoria tras la finalización del Mundial 2026. De esta manera, el canario apunta a estar en una lista que podría traer novedades, como la ausencia de Marcos Llorente, principalmente.

Los 30 nominados al Balón de Oro

Bellingham (Real Madrid)Cubarsí (Barcelona)Cucurella (Chelsea/Real Madrid)Dembélé (PSG)Haaland (City)Gabriel (Arsenal)Luis Díaz (Bayern)Bruno Fernandes (Man. United)Kane (Bayern)Achraf Hakimi (PSG)Lamine (Barcelona)Kvaratskhelia (PSG)Marquinhos (PSG)Mané (Al Nassr)Lautaro Martínez (Inter)Mbappé (Real Madrid)Nuno Mendes (PSG)Messi (Inter Miami)Olise (Bayern)João Neves (PSG)Pacho (PSG)Quiñones (Al Qadsiah)Rice (Arsenal)Rodri (City/Barcelona)Saliba (Arsenal)Upamecano (Bayern)Vinicius (Real Madrid)Vitinha (PSG)Fabián Ruiz (PSG)Ferran Torres (Barcelona/PSG)