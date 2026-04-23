Levante - Sevilla: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 33 de la LaLiga EA Sports

Partido de máxima presión para los pupilos de Luís García Plaza ante un rival directo que ya goleó en el Sánchez-Pizjuán a los entonces pupilos de Matías Almeyda en el día del debut de Luís Castro en el banquillo del cuadro valenciano

El Levante UD de Luís Castro, decimonoveno clasificado de LaLiga EA Sports con 29 puntos, recibe este jueves la visita del Sevilla FC de Luis García Plaza, que marcha decimoséptimo con 34 unidades (a sólo un punto del descenso), en un duelo directo entre dos de los equipos implicados en la ajustada pelea por no bajar a Segunda división correspondiente a la jornada 33 en la máxima categoría nacional. Partido de alta tensión en el feudo del conjunto granota.

Así llegan el Levante UD y el Sevilla FC

El Levante UD arrancó la temporada con Julián Calero, que sólo duró 14 jornadas, y vivió una breve etapa de interinidad con Álvaro del Moral, antes de que tomase las riendas Luís Castro. El portugués se estrenó precisamente asaltando el Sánchez-Pizjuán con un 0-3 en el primer partido de 2026. Los granotas llevan todo el curso en puestos de descenso, pero no se rinden y llegan a este tramo final en medio de una racha de sólo una derrota en las últimas seis citas ligueras: ganó al Levante UD (2-0), igualó ante Girona FC y Rayo Vallecano (sendos 1-1), volvió a vencer contra el Real Oviedo (4-2) y sólo cedió con la Real Sociedad (2-0), antes de desquitarse frente al Getafe CF (1-0).

Por su parte, el Sevilla FC viene de vivir una de cal y otra de arena en los dos partidos con Luis García Plaza al frente del banquillo: el madrileño perdió en su estreno ante el colista Real Oviedo (1-0) y se impuso al Atlético de Madrid (2-1). Antes, Matías Almeyda terminó su corto periplo con cuatro jornadas consecutivas sin conocer el triunfo: empates contra Real Betis (2-2) y Rayo Vallecano (1-1), seguido de derrotas ante el FC Barcelona (5-2) y el Valencia CF (0-2). Entre el madrileño y el argentino sólo han conseguido dos victorias en lo que va de toda la segunda vuelta.

Levante - Sevilla: fecha y horario del partido de la jornada 33 de LaLiga 25/26

El duelo directo en la zona baja entre granotas y blanquirrojos tendrá lugar este jueves, día 23 de abril de 2026, a partir de las 19:00 horas en el estadio Ciutat de Valencia de la capital levantina. Cabe recordar que el retraso de la jornada 32 por la disputa de la final de la Copa del Rey el pasado sábado hace que se juegue la jornada 33 antes que la 32, que dará comienzo el viernes y deparará un CA Osasuna - Sevilla FC en El Sadar de Pamplona.

¿Dónde ver en directo el Levante - Sevilla por televisión?

Este partido de la trigésimo tercera jornada del campeonato nacional en Primera división será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal DAZN LaLiga TV, sintonizable a través de la propia plataforma de DAZN; tanto en su versión web como en su aplicación para dispositivos móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de Movistar+ (dial 55) y Orange TV (dial 113). Además, la previa podrá seguirse por los medios oficiales, en los canales de SevillaFC+, que volverá a conectar justo después del pitido final.

¿Cómo seguir online el Levante - Sevilla?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro liguero de este Jueves de Feria entre el Levante UD y el Sevilla Fútbol Club, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo continental y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Luís Castro, de Luis García Plaza y del resto de protagonistas.