La corrección arbitral que privó al Sevilla de empatar con el Levante: "Es clarísima"

Sánchez Martínez señaló penalti a favor del Sevilla, pero el VAR lo avisó con un argumento que convenció rápidamente al colegiado, que aplicó el argumento de Iglesias Villanueva para cambiar de opinión

El Sevilla firmó un pésimo partido ante el Levante que lo ha dejado en una situación crítica, pues apenas si inquietó al penúltimo clasificado en una actuación caótica, sin ocasiones claras para marcar más allá de la de Rubén Vargas.

No obstante, durante el choque se produjo una acción que podría haber supuesto el empate del Sevilla a diez minutos del final, tanto en cuanto Sánchez Martínez decretó penalti por manos en el área granota de Pablo Martínez. Muy cerca de la jugada, el colegiado no se lo pensó cuando vio impactar el balón en la mano del futbolista local tras su propio despeje.

Sánchez Martínez pitó penalti de inmediato, pero el VAR lo llamó

El murciano, con el que los nervionenses lleva más de cuatro años y medio sin ganar, señaló de inmediato el punto de penalti, pero entonces recibió un aviso desde el VAR por parte de Iglesias Villanueva, que lo recomendó visionar la jugada para que se replanteara su decisión después de haber señalado pena máxima.

"José, te recomiendo una revisión para que valores la acción que acabas de señalar", le indicaron desde la sala VOR, donde Iglesias Villanueva ya tenía preparada las imágenes para mostrarle que se había equivocado en su criterio a través de su propia opinión.

El colegiado cambió de opinión rápidamente como se aprecia en el audio del VAR

"Te voy a mostrar cómo el jugador de Levante despeja el balón y le va a su propia mano, que está en una posición abierta, pero lo consideramos un play de ball", le indicó su asistente desde el VAR, que convenció a su compañero prácticamente de inmediato con las imágenes y este argumento.

Tanto es así que repitió que era clarísimo en numerosas ocasiones "Vale, 'play de ball', cancelo penalti. Clarísimo, muy claro, muy claro. El brazo arriba", confirmó el árbitro ante la sorpresa de los comentaristas televisivos, a los que se les escapó un "¿no?" muy revelador.

La decisión fue muy protestada por los futbolistas del Sevilla, especialmente por Alexis Sánchez, que se encontraba muy cerca de la revisión de la jugada en el monitor.

¿Qué es el play the ball por el que se anuló el tanto?

Se refiere a una interpretación arbitral de una acción en la que el jugador disputa o toca la pelota intencionadamente, y después hay un contacto involuntario con el brazo. Las reglas actuales dictan que si el esférico proviene de un despeje o pase propio intencionado y toca la mano/brazo que generalmente no es punible como penalti.