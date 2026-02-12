Sterling firma por el Feyenoord como agente libre y se pondrá a las órdenes de Van Persie

Raheem Sterling cambia de aires y firma con el Feyenoord hasta final de temporada tras rescindir su contrato con el Chelsea

El extremo inglés Raheem Sterling ya tiene nuevo destino. Tras quedar libre el mes pasado al rescindir su contrato con el Chelsea, el atacante de 31 años firmó con el Feyenoord hasta el final de la presente temporada. El club neerlandés confirmó el acuerdo, que permitirá al internacional con 82 partidos con Inglaterra competir en la Eredivisie durante los próximos meses.

Sterling no había disputado ni un solo encuentro oficial esta campaña, luego de que el conjunto londinense intentara sin éxito encontrarle salida en el mercado anterior. Finalmente, ambas partes alcanzaron un acuerdo económico para poner fin anticipado al vínculo que aún tenía vigencia por 18 meses.

Salida pactada del Chelsea

El futbolista, que llegó a Stamford Bridge en 2022 procedente del Manchester City por una cifra cercana a los 47,5 millones de libras, no entraba en los planes del proyecto actual. Durante el último curso fue cedido al Arsenal, donde tuvo participación limitada, y posteriormente quedó apartado de la dinámica principal en Cobham.

Con el objetivo de relanzar su carrera, Sterling optó por aceptar una compensación parcial y convertirse en agente libre. Desde entonces, varios clubes europeos mostraron interés, entre ellos Everton, Juventus, Napoli, West Ham, Leeds United e incluso Ajax.

La influencia de Robin van Persie

La decisión final estuvo marcada por las conversaciones con Robin van Persie, actual entrenador del Feyenoord. El exdelantero de Arsenal y Manchester United fue clave para convencer al atacante inglés de apostar por la liga neerlandesa.

Aunque el club de Róterdam había planteado inicialmente un contrato de mayor duración, ambas partes acordaron un vínculo hasta el cierre de la temporada, con la posibilidad de evaluar una continuidad posterior. Para Sterling, alejarse temporalmente del foco mediático de la Premier League también resultó determinante.

Un reto diferente en Países Bajos

Feyenoord ocupa actualmente la segunda posición en la Eredivisie, aunque se encuentra a una considerable distancia del líder PSV. El equipo ya quedó eliminado de competiciones europeas esta campaña, pero mantiene aspiraciones de asegurar plaza en la próxima Champions League.

Sterling aseguró que esta oportunidad representa “un desafío completamente nuevo” en su trayectoria. El extremo explicó que, por primera vez en mucho tiempo, pudo analizar con calma las propuestas recibidas y elegir el entorno que mejor se ajustara a su perfil y ambiciones.

Recuperar protagonismo competitivo

El atacante no juega un partido oficial desde mayo de 2024, cuando marcó en la victoria del Chelsea frente al Bournemouth. Desde entonces, su actividad se limitó a entrenamientos individuales mientras resolvía su futuro contractual.

En Róterdam será evaluado físicamente para determinar cuándo podrá debutar. La intención del club es integrarlo progresivamente al plantel y aprovechar su experiencia internacional para reforzar el frente ofensivo.

Con este movimiento, Raheem Sterling abre un capítulo distinto en su carrera, lejos de Inglaterra y con la misión de recuperar continuidad y confianza. El Feyenoord, por su parte, incorpora a un futbolista con pasado campeón en la Premier League y amplio recorrido internacional, en busca de un impulso decisivo para el tramo final del curso.