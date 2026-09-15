Último baile de Messi con Argentina: convocatoria y homenaje el 6 de octubre

A pesar de anunciar la retirada del combinado albiceleste el pasado 31 de agosto, el ex del FC Barcelona, ahora en el Inter Miami, ha aceptado la invitación de la AFA para que el de Rosario sea despedido con honores frente a sus compatriotas

Tendrá su último baile Lionel Messi con Argentina, ya que el actual jugador del Inter Miami ha aceptado la invitación de la AFA y, por tanto, se despedirá de la selección albiceleste en el partido amistoso del 6 de octubre frente a Benín que va a disputarse en Buenos Aires, concretamente en el Estadio Monumental, casa de River Plate, durante la próxima ventana de partidos internacionales, según anunció este martes el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia.

La AFA anunció la convocatoria de Argentina para los partidos amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín en la que sorprendentemente se encontraba el nombre de Lionel Messi, quien el pasado mes de agosto anunció que dejaba de jugar con Argentina tras perder la final del Mundial 2026 contra España.

La AFA explica la convocatoria de Messi y el homenaje que le harán

Chiqui Tapia, presidente de la AFA, apareció en un video lanzado a través de las redes sociales señalando que Lionel Messi aceptó la invitación que le hizo llegar la federación de fútbol y, por tanto, será homenajeado el día 6 de octubre en el amistoso frente a Benín.

No estará sólo la leyenda de la Albiceleste ya que la AFA confirmó que serán invitados todos los jugadores integrantes del plantel albiceleste campeón en el Mundial de Qatar en 2022 y sus familias "para que lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas fanáticos de la selección, el último tango del mejor jugador del mundo".

La lista del entrenador Lionel Scaloni para los tres partidos amistosos a disputarse en el país incluye a 20 de los jugadores que participaron en el Mundial 2026 como Cristian Romero, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, estando entre ellos también Gio Lo Celso, jugador del Real Betis. A ellos se le añaden las jóvenes promesas que no fueron parte del torneo como Franco Mastantuono, Agustín Giay, Román Vega o Matías Soulé, que son las principales novedades.

Argentina jugará el 30 de septiembre en la ciudad de Córdoba ante Bolivia y luego se mudará a Buenos Aires para disputar dos encuentros en el Monumental, el 3 de octubre ante Burkina Faso y el 6 de octubre ante Benín, hasta ahora único partido del que se confirmó que Messi formará parte.

Lionel Messi se retiró de la selección tras perder la final del Mundial 2026 y el fallecimiento de su padre

Lionel Messi anunció su retirada de la selección de Argentina el pasado 31 de agosto en una carta pública en sus redes sociales en la que explicó que tomó la decisión después de la final perdida ante España en el Mundial 2026 en julio pasado y el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, en agosto.

El argentino señaló que ya lo había dado todo por la selección de su país natal y que ya no tenía fuerzas, a sus 39 años, para seguir jugando. "Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.".