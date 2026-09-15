Decisión tomada de James Rodríguez: se retira de la selección de Colombia

A sus 35 años, el mediapunta, ex del Real Madrid entre otros grandes clubes, ha dado por terminada su etapa en el combinado de su país natal con el que ha jugado un total de tres Mundiales y de la que es el segundo máximo goleador sólo por detrás de Radamel Falcao

James Rodríguez, ex futbolista del Real Madrid, anunció este martes su retirada de la selección colombiana, con la que fue goleador del Mundial de Brasil 2014, el jugador que más veces ha vestido la camiseta tricolor y el segundo máximo anotador de la historia del combinado cafetero (31) estando sólo por detrás de Radamel Falcao (36).

A sus 35 años, James Rodríguez utilizó sus redes sociales para dar a conocer que dejaba la selección de Colombia de manera definitiva. "Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la selección Colombia".

James Rodríguez, que acaba de fichar por Atlético Nacional de su país natal, se marcha con la conciencia tranquila por haberlo dado todo con Colombia. "Vestir esa camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme. Cada vez que entré a una cancha entendí que no solamente jugaba por mí, jugaba por mi familia, mis compañeros y millones de colombianos que soñaban con todos nosotros. Tuve el honor de llevar la camiseta número 10 y también la cinta de capitán. Siempre intenté hacerlo con respeto, responsabilidad y entendiendo lo que significaba representar a Colombia. Hubo días buenos y otros difíciles, pero nunca dejé de sentir orgullo por estos colores. Me voy tranquilo porque lo dejé absolutamente todo, gracias por cada recuerdo, por cada abrazo y por cada momento. Muchas gracias selección Colombia y gracias Colombia".

El rendimiento de James Rodríguez con la selección de Colombia

James Rodríguez decide abandonar la selección de Colombia porque no se veía preparado para continuar al máximo nivel y con la exigencia que requiere un combinado como el cafetero.

James Rodríguez jugó los mundiales de fútbol de 2014, 2018 y 2026, así como la Copa América en 2015, 2016, 2019 y 2024, esta última en la que fue la gran figura del equipo subcampeón.

El mediapunta disputó 131 partidos con la camiseta tricolor y anotó 31 goles, el último de ellos el 10 de septiembre de 2024 en el triunfo 2-1 sobre Argentina por la octava jornada de las eliminatorias al Mundial de 2026.

Con todo, a James Rodríguez aún le queda mucho fútbol por delante. El futbolista deja el fútbol al máximo nivel de selecciones para centrarse en rendir con los clubes. El colombiano se ha unido ahora a Atlético Nacional, uno de los equipos más grandes de su país natal y que con James Rodríguez desea volver a la primera fila del balompié sudamericano, teniendo en el horizonte una Copa Libertadores que actualmente dominan, con mano de hierro, los equipos de Brasil.

James Rodríguez vuelve a Colombia después de una carrera extensa y en la que ha triunfado en muchos equipos. Sus etapas más recordadas son el el fútbol europeo en donde tuvo un buen nivel en el Oporto, el AS Monaco, el Real Madrid y el Bayer Munich. Tras ello comenzó un bajón que no ha podido revertir el mediapunta.