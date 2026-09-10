El fichaje de James Rodríguez, a punto

Aunque se ha informado de que el centrocampista ofensivo, ex del Real Madrid y del Rayo Vallecano entre otros equipos, estaba en negociaciones con el Avellino de la Serie B de Italia, finalmente su nuevo destino está en su país natal: Colombia

A sus 35 años, James Rodríguez no piensa en colgar las botas ni mucho menos. A pesar de que está lejos de su mejor nivel de juego y de que alguna que otra aventura no le ha salido del todo bien, la más sonora fue la del Rayo Vallecano, el centrocampista ofensivo, que destacó en el Real Madrid hace ya muchos años, tiene energías y ganas para continuar jugando y está a punto de volver a su país natal para fichar por uno de los clubes más grandes del continente americano: Atlético Nacional.

James Rodríguez es uno de los grandes agentes libres que aún se encuentran en el mercado debido a que el jugador no tiene contrato desde hace tiempo cuando terminó su vinculación contractual con Minnesota United FC del que se despidió una vez terminó el Mundial 2026. El colombiano no se ha precipitado a la hora de elegir equipo y ha esperado a que llegara la oferta que más le agradara.

Atlético Nacional tiene un acuerdo verbal con James Rodríguez

La propuesta que más ha convencido a James Rodríguez se encuentra en su país natal y se trata de nada más y nada menos que Atlético Nacional, uno de los más grandes del continente americano ya que ha ganado un total de dos Copas Libertadores.

Según informa el compañero Pipe Sierra, experto en el mercado de fichajes en América, Atlético Nacional y James Rodríguez tienen un principio de acuerdo para que el colombiano defienda la camiseta de El Verde. Todo se tiene que hacer oficial próximamente.

Atlético Nacional supone un gran reto para James Rodríguez ya que llega a un club muy exigente y en el que se esperan grandes resultados y nivel de juego. No hay que olvidar que el colombiano lleva años sin dar su mejor rendimiento sobre el terreno de juego. De hecho, se había informado en las últimas horas que el Avellino de la Serie B de Italia había hecho una ofensiva para intentar convencer al de Cúcuta. Movimiento que ha desechado James Rodríguez.

James Rodríguez busca reencontrarse como jugador de fútbol

James Rodríguez lleva años sin dar el nivel de juego que supuestamente tiene al ser considerado una estrella. En los últimos años ha jugado en Minnesota United FC o en León, pero no ha rendido como se esperaba de él.

Sin embargo, su tropiezo más sonado últimamente es su paso por el Rayo Vallecano en donde jugó en la temporada 2024/2025. El colombiano llegó como una estrella llamada a marcar las diferencias, pero nunca se entendió con el entrenador Iñigo Pérez y sus minutos fueron mínimos. Debido a ello, el Rayo Vallecano y James Rodríguez llegaron a un acuerdo en el mes de enero de 2025 para separar sus caminos debido a que el colombiano no estaba pudiendo aportar al equipo el cual además tenía que convivir con la presión mediática que arrastraba el internacional por Colombia.

Apostando por Atlético Nacional, James Rodríguez espera dar su mejor nivel para así poder jugar durante muchos años más.